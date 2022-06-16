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Услуги Почта Банка появятся в приложении Почты России - РИА Новости, 16.06.2022
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Услуги Почта Банка появятся в приложении Почты России
Услуги Почта Банка появятся в приложении Почты России - РИА Новости, 16.06.2022
Услуги Почта Банка появятся в приложении Почты России
Почта Банк и Почта России подписали соглашение об интеграции мобильных сервисов, что позволит миллионам людей по всей стране воспользоваться продуктами и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:33
2022-06-16T14:33
санкт-петербург
почта россии
почта банк
пмэф
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МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Почта Банк и Почта России подписали соглашение об интеграции мобильных сервисов, что позволит миллионам людей по всей стране воспользоваться продуктами и услугами банка в приложении Почты, передает корреспондент РИА Новости.Уже в июне новые функции будут доступны для смартфонов с операционной системой Android.В обновленном мобильном приложении Почты будут доступны все онлайн-сервисы банка, в том числе – открытие счета или вклада, выпуск виртуальной карты, подача заявки на кредит. Все клиенты Почты России смогут бесплатно открыть виртуальную карту "Мир". Единым ключом к финансовым и логистическим инструментам станет электронная подпись, которую можно будет получить в любом отделении почты или банка. Пользователи обновленного приложения смогут выпустить сразу две виртуальные карты - "Мир" и UnionPay с единым балансом, чтобы удобно и быстро совершать покупки как в России, так и за рубежом.Выступая на подписании, президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов отметил, что интеграция приложений является важной вехой в развитии банка и его коллаборации с Почтой России.Пахомов подчеркнул, что объединение почты и банка в онлайне, в одном мобильном приложении, даст не только социальный, но и бизнес-эффект для обоих партнеров, поскольку конкуренция в современном бизнесе определяется не только уровнем цен, но и качество сервиса, удобством и удовлетворенностью клиентов."Возможность клиентам как банка, так и почты в одной среде, в один клик получать логистические и финансовые услуги, несомненно, повысит их лояльность. Поэтому мы ожидаем, что не один миллион новых клиентов начнут пользоваться услугами Почта Банка", - отметил Пахомов.В свою очередь, генеральный директор Почты России Максим Акимов указал, что объединение онлайн-каналов Банка и Почты – это знак большого доверия команд."Для нас очень ценно, что десятки миллионов клиентов Почта Банка и Почты России получат в мобильном приложении единый сервис. И мы надеемся, что в перспективе здесь появятся самые востребованные финтех-решения и для покупателей, и для продавцов электронной коммерции", - заключил Акимов.
https://ria.ru/20220519/pochta-1789569120.html
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санкт-петербург, почта россии, почта банк, пмэф
14:33 16.06.2022
 

Услуги Почта Банка появятся в приложении Почты России

© Фото : Почта БанкПочта Банк и Почта России подписали соглашение об интеграции мобильных сервисов
Почта Банк и Почта России подписали соглашение об интеграции мобильных сервисов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Почта Банк
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МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Почта Банк и Почта России подписали соглашение об интеграции мобильных сервисов, что позволит миллионам людей по всей стране воспользоваться продуктами и услугами банка в приложении Почты, передает корреспондент РИА Новости.
Уже в июне новые функции будут доступны для смартфонов с операционной системой Android.
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В обновленном мобильном приложении Почты будут доступны все онлайн-сервисы банка, в том числе – открытие счета или вклада, выпуск виртуальной карты, подача заявки на кредит. Все клиенты Почты России смогут бесплатно открыть виртуальную карту "Мир". Единым ключом к финансовым и логистическим инструментам станет электронная подпись, которую можно будет получить в любом отделении почты или банка. Пользователи обновленного приложения смогут выпустить сразу две виртуальные карты - "Мир" и UnionPay с единым балансом, чтобы удобно и быстро совершать покупки как в России, так и за рубежом.
Выступая на подписании, президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов отметил, что интеграция приложений является важной вехой в развитии банка и его коллаборации с Почтой России.
"У нас самая большая сеть – 30 тысяч точек обслуживания по всей России, и мы, как банк, всегда несли социальную функцию, стараясь дотянуться до каждого жителя страны, чтобы сделать финансовые услуги удобными и доступными как в больших городах, так и в небольших селах. Интеграция мобильных приложений позволит клиентам Почты России и клиентам Почта Банка бесшовно стать клиентами обеих компаний, получать одновременно и финансовые, и логистические услуги", - сказал глава банка.
Пахомов подчеркнул, что объединение почты и банка в онлайне, в одном мобильном приложении, даст не только социальный, но и бизнес-эффект для обоих партнеров, поскольку конкуренция в современном бизнесе определяется не только уровнем цен, но и качество сервиса, удобством и удовлетворенностью клиентов.
"Возможность клиентам как банка, так и почты в одной среде, в один клик получать логистические и финансовые услуги, несомненно, повысит их лояльность. Поэтому мы ожидаем, что не один миллион новых клиентов начнут пользоваться услугами Почта Банка", - отметил Пахомов.
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В свою очередь, генеральный директор Почты России Максим Акимов указал, что объединение онлайн-каналов Банка и Почты – это знак большого доверия команд.
"Для нас очень ценно, что десятки миллионов клиентов Почта Банка и Почты России получат в мобильном приложении единый сервис. И мы надеемся, что в перспективе здесь появятся самые востребованные финтех-решения и для покупателей, и для продавцов электронной коммерции", - заключил Акимов.
 
Санкт-ПетербургПочта РоссииПочта банкПМЭФ
 
 
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