https://ria.ru/20220616/uslugi-1795770607.html

Услуги Почта Банка появятся в приложении Почты России

Услуги Почта Банка появятся в приложении Почты России - РИА Новости, 16.06.2022

Услуги Почта Банка появятся в приложении Почты России

Почта Банк и Почта России подписали соглашение об интеграции мобильных сервисов, что позволит миллионам людей по всей стране воспользоваться продуктами и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:33

2022-06-16T14:33

2022-06-16T14:33

санкт-петербург

почта россии

почта банк

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МОСКВА, 16 июня – РИА Новости. Почта Банк и Почта России подписали соглашение об интеграции мобильных сервисов, что позволит миллионам людей по всей стране воспользоваться продуктами и услугами банка в приложении Почты, передает корреспондент РИА Новости.Уже в июне новые функции будут доступны для смартфонов с операционной системой Android.В обновленном мобильном приложении Почты будут доступны все онлайн-сервисы банка, в том числе – открытие счета или вклада, выпуск виртуальной карты, подача заявки на кредит. Все клиенты Почты России смогут бесплатно открыть виртуальную карту "Мир". Единым ключом к финансовым и логистическим инструментам станет электронная подпись, которую можно будет получить в любом отделении почты или банка. Пользователи обновленного приложения смогут выпустить сразу две виртуальные карты - "Мир" и UnionPay с единым балансом, чтобы удобно и быстро совершать покупки как в России, так и за рубежом.Выступая на подписании, президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов отметил, что интеграция приложений является важной вехой в развитии банка и его коллаборации с Почтой России.Пахомов подчеркнул, что объединение почты и банка в онлайне, в одном мобильном приложении, даст не только социальный, но и бизнес-эффект для обоих партнеров, поскольку конкуренция в современном бизнесе определяется не только уровнем цен, но и качество сервиса, удобством и удовлетворенностью клиентов."Возможность клиентам как банка, так и почты в одной среде, в один клик получать логистические и финансовые услуги, несомненно, повысит их лояльность. Поэтому мы ожидаем, что не один миллион новых клиентов начнут пользоваться услугами Почта Банка", - отметил Пахомов.В свою очередь, генеральный директор Почты России Максим Акимов указал, что объединение онлайн-каналов Банка и Почты – это знак большого доверия команд."Для нас очень ценно, что десятки миллионов клиентов Почта Банка и Почты России получат в мобильном приложении единый сервис. И мы надеемся, что в перспективе здесь появятся самые востребованные финтех-решения и для покупателей, и для продавцов электронной коммерции", - заключил Акимов.

https://ria.ru/20220519/pochta-1789569120.html

https://ria.ru/20220519/pochta-1789429496.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, почта россии, почта банк, пмэф