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Гендиректор ЮНЕСКО рассказала, сколько человек в мире не умеют читать

Гендиректор ЮНЕСКО рассказала, сколько человек в мире не умеют читать - РИА Новости, 16.06.2022

Гендиректор ЮНЕСКО рассказала, сколько человек в мире не умеют читать

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, сколько человек в мире не умеют читать. Об этом она заявила на седьмой международной конференции по образованию... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:05

2022-06-16T11:05

2022-06-16T11:05

культура

новости культуры

марракеш

юнеско

одри азуле

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, сколько человек в мире не умеют читать. Об этом она заявила на седьмой международной конференции по образованию взрослых."Я также думаю обо всех тех, кто не имел права на образование в детстве, о 770 миллионах взрослых, которые не умеют читать или писать, две трети из которых — женщины",— сказала Азуле.Гендиректор также подчеркнула, что необходимо продолжать активизировать усилия по обеспечению образования для взрослых.Конференция по образованию взрослых проходит с 15 по 17 июня в Марракеше. На ней поводятся итоги достижений в области обучения и образования взрослых и поднимаются вопросы расширения образования для взрослых во всем мире.

https://ria.ru/20220602/knigi-1792661797.html

марракеш

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, марракеш, юнеско, одри азуле