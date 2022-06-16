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Гендиректор ЮНЕСКО рассказала, сколько человек в мире не умеют читать
Гендиректор ЮНЕСКО рассказала, сколько человек в мире не умеют читать - РИА Новости, 16.06.2022
Гендиректор ЮНЕСКО рассказала, сколько человек в мире не умеют читать
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, сколько человек в мире не умеют читать. Об этом она заявила на седьмой международной конференции по образованию... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:05
2022-06-16T11:05
2022-06-16T11:05
культура
новости культуры
марракеш
юнеско
одри азуле
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, сколько человек в мире не умеют читать. Об этом она заявила на седьмой международной конференции по образованию взрослых."Я также думаю обо всех тех, кто не имел права на образование в детстве, о 770 миллионах взрослых, которые не умеют читать или писать, две трети из которых — женщины",— сказала Азуле.Гендиректор также подчеркнула, что необходимо продолжать активизировать усилия по обеспечению образования для взрослых.Конференция по образованию взрослых проходит с 15 по 17 июня в Марракеше. На ней поводятся итоги достижений в области обучения и образования взрослых и поднимаются вопросы расширения образования для взрослых во всем мире.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, марракеш, юнеско, одри азуле
Гендиректор ЮНЕСКО рассказала, сколько человек в мире не умеют читать
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле: около 770 миллионов в мире не умеют читать или писать
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле рассказала, сколько человек в мире не умеют читать. Об этом она заявила на седьмой международной конференции по образованию взрослых.
"Я также думаю обо всех тех, кто не имел права на образование в детстве, о 770 миллионах взрослых, которые не умеют читать или писать, две трети из которых — женщины",— сказала Азуле.
Гендиректор также подчеркнула, что необходимо продолжать активизировать усилия по обеспечению образования для взрослых.
Конференция по образованию взрослых проходит с 15 по 17 июня в Марракеше. На ней поводятся итоги достижений в области обучения и образования взрослых и поднимаются вопросы расширения образования для взрослых во всем мире.