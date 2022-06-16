https://ria.ru/20220616/ukraina-1795933549.html

"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы

"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы - РИА Новости, 16.06.2022

"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы

Итальянский политик и философ Массимо Каччари раскритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который набросился на французского президента Эммануэля Макрона за РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:20

2022-06-16T21:20

2022-06-16T22:56

политика

россия

украина

сергей лавров

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759794867_381:277:3146:1833_1920x0_80_0_0_f88b0acc02e2e3473a2292c79ab3395a.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Итальянский политик и философ Массимо Каччари раскритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который набросился на французского президента Эммануэля Макрона за его призыв не допустить "унижения" России.Каччари отметил, что только идиот, не понимающий значения слов, может делать такие заявления. Он призвал Запад сесть за стол переговоров с Россией и разрешить все споры геополитического масштаба, в том числе и украинский вопрос.Москва и Киев вели диалог об урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле он был прерван. МИД России позднее заявлял, что Украина сама поставила дипломатические контакты на паузу и не ответила на предложения по проекту соглашения.В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления диалога.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795898322.html

https://ria.ru/20220616/rossiya-1795828712.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин