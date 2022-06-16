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"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы - РИА Новости, 16.06.2022
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"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы
"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы - РИА Новости, 16.06.2022
"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы
Итальянский политик и философ Массимо Каччари раскритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который набросился на французского президента Эммануэля Макрона за РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:20
2022-06-16T22:56
политика
россия
украина
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Итальянский политик и философ Массимо Каччари раскритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который набросился на французского президента Эммануэля Макрона за его призыв не допустить "унижения" России.Каччари отметил, что только идиот, не понимающий значения слов, может делать такие заявления. Он призвал Запад сесть за стол переговоров с Россией и разрешить все споры геополитического масштаба, в том числе и украинский вопрос.Москва и Киев вели диалог об урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле он был прерван. МИД России позднее заявлял, что Украина сама поставила дипломатические контакты на паузу и не ответила на предложения по проекту соглашения.В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления диалога.Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795898322.html
https://ria.ru/20220616/rossiya-1795828712.html
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политика, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин
21:20 16.06.2022 (обновлено: 22:56 16.06.2022)
 
"Вы спятили?" В Италии раскрыли чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы

Итальянский политик Каччари раскрыл чудовищную ошибку Киева в отношении Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Итальянский политик и философ Массимо Каччари раскритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который набросился на французского президента Эммануэля Макрона за его призыв не допустить "унижения" России.
"Унизить Россию — это что? Свалить ее на землю? <…> То есть мы хотим положить ее на лопатки? Ну, удачи! Мы что, спятили? Макрон говорит разумные вещи", — сказал он в эфире телеканала La7.
Каччари отметил, что только идиот, не понимающий значения слов, может делать такие заявления. Он призвал Запад сесть за стол переговоров с Россией и разрешить все споры геополитического масштаба, в том числе и украинский вопрос.
Москва и Киев вели диалог об урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле он был прерван. МИД России позднее заявлял, что Украина сама поставила дипломатические контакты на паузу и не ответила на предложения по проекту соглашения.
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В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский выдвигает несерьезные условия для возобновления диалога.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал ВСУ. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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