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Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве - РИА Новости, 16.06.2022
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Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве
Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве - РИА Новости, 16.06.2022
Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве
Пользователи Twitter усомнились в результативности переговоров канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:59
2022-06-16T19:18
политика
германия
франция
эммануэль макрон
олаф шольц
владимир зеленский
мид украины
украина
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter усомнились в результативности переговоров канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве из-за одной детали.Они обратили внимание на недовольное выражение лица главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который во время встречи европейских лидеров сидел позади них."Судя по его гримасе, переговоры идут "суперуспешно", — сыронизировала Dimitrescu."Да, выражения их лиц совсем не обнадеживают. Шольц скептически смотрит в сторону Макрона, Кулеба выглядит огорченным", — считает Misremembered_Youth."Такое чувство, что он растерян", — предположил AS."Гримаса Кулебы — бесценно", — пошутил Еріх Цікра.Ранее главы Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги приехали в Киев на специальном поезде для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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политика, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир зеленский, мид украины, украина, италия
18:59 16.06.2022 (обновлено: 19:18 16.06.2022)
 
Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве

Пользователи Сети сочли выражение лица Кулебы свидетельством провала переговоров в Киеве

© AFP 2022 / Ludovic MarinВладимир Зеленский на встрече с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом в Киеве
Владимир Зеленский на встрече с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Владимир Зеленский на встрече с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом в Киеве
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter усомнились в результативности переговоров канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве из-за одной детали.
Они обратили внимание на недовольное выражение лица главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который во время встречи европейских лидеров сидел позади них.
Пост Visegrád 24 в Twitter c фотографией со встречи Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса
Пост Visegrád 24 в Twitter c фотографией со встречи Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса
Пост Visegrád 24 в Twitter c фотографией со встречи Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса
"Судя по его гримасе, переговоры идут "суперуспешно", — сыронизировала Dimitrescu.
"Да, выражения их лиц совсем не обнадеживают. Шольц скептически смотрит в сторону Макрона, Кулеба выглядит огорченным", — считает Misremembered_Youth.
"Такое чувство, что он растерян", — предположил AS.
"Глава МИД Украины определенно чем-то недоволен в самом начале встречи европейских лидеров", — отметил Spriteer.
"Гримаса Кулебы — бесценно", — пошутил Еріх Цікра.
Ранее главы Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги приехали в Киев на специальном поезде для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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ПолитикаГерманияФранцияЭммануэль МакронОлаф ШольцВладимир ЗеленскийМИД УкраиныУкраинаИталия
 
 
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