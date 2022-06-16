https://ria.ru/20220616/ukraina-1795898322.html

Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве

Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве - РИА Новости, 16.06.2022

Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве

Пользователи Twitter усомнились в результативности переговоров канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:59

2022-06-16T18:59

2022-06-16T19:18

политика

германия

франция

эммануэль макрон

олаф шольц

владимир зеленский

мид украины

украина

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter усомнились в результативности переговоров канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве из-за одной детали.Они обратили внимание на недовольное выражение лица главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который во время встречи европейских лидеров сидел позади них."Судя по его гримасе, переговоры идут "суперуспешно", — сыронизировала Dimitrescu."Да, выражения их лиц совсем не обнадеживают. Шольц скептически смотрит в сторону Макрона, Кулеба выглядит огорченным", — считает Misremembered_Youth."Такое чувство, что он растерян", — предположил AS."Гримаса Кулебы — бесценно", — пошутил Еріх Цікра.Ранее главы Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги приехали в Киев на специальном поезде для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20220615/zapad-1795615609.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир зеленский, мид украины, украина, италия