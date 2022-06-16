18:59 16.06.2022 (обновлено: 19:18 16.06.2022)
Все плохо? В Сети обратили внимание на важную деталь на переговорах в Киеве
Пользователи Сети сочли выражение лица Кулебы свидетельством провала переговоров в Киеве
© AFP 2022 / Ludovic MarinВладимир Зеленский на встрече с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом в Киеве
Владимир Зеленский на встрече с Эммануэлем Макроном, Олафом Шольцем, Марио Драги и Клаусом Йоханнисом в Киеве
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter усомнились в результативности переговоров канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве из-за одной детали.
Они обратили внимание на недовольное выражение лица главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который во время встречи европейских лидеров сидел позади них.
Пост Visegrád 24 в Twitter c фотографией со встречи Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса
Пост Visegrád 24 в Twitter c фотографией со встречи Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца, Марио Драги и Клауса Йоханниса
"Судя по его гримасе, переговоры идут "суперуспешно", — сыронизировала Dimitrescu.
"Да, выражения их лиц совсем не обнадеживают. Шольц скептически смотрит в сторону Макрона, Кулеба выглядит огорченным", — считает Misremembered_Youth.
"Такое чувство, что он растерян", — предположил AS.
"Глава МИД Украины определенно чем-то недоволен в самом начале встречи европейских лидеров", — отметил Spriteer.
"Гримаса Кулебы — бесценно", — пошутил Еріх Цікра.
Ранее главы Франции, Германии и Италии Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги приехали в Киев на специальном поезде для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.