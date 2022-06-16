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Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795884402.html
Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией
Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией
Ни Франция, ни ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией, она сама должна это делать, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:13
2022-06-16T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Ни Франция, ни ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией, она сама должна это делать, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского дворца.Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину."Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров (с Россией – ред.). Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией....Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины", - заявил Макрон на пресс-конференции в Киеве.Он уточнил, что Франция и ФРГ будут участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности.
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр
18:13 16.06.2022 (обновлено: 18:58 16.06.2022)
 
Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией

Президент Макрон: Франция и Германия не будут вести переговоры с Россией вместо Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Ни Франция, ни ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией, она сама должна это делать, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского дворца.
Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину.
"Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров (с Россией – ред.). Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией....Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины", - заявил Макрон на пресс-конференции в Киеве.
Он уточнил, что Франция и ФРГ будут участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 14:50Специальная военная операция на Украине
Трасс призвала поддержать Украину на переговорах с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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