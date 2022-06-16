18:13 16.06.2022 (обновлено: 18:58 16.06.2022)
Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией
Президент Макрон: Франция и Германия не будут вести переговоры с Россией вместо Украины
© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Киеве
ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Ни Франция, ни ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией, она сама должна это делать, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского дворца.
Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину.
"Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров (с Россией – ред.). Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией....Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины", - заявил Макрон на пресс-конференции в Киеве.
Он уточнил, что Франция и ФРГ будут участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности.