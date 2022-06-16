https://ria.ru/20220616/ukraina-1795884402.html

Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией

Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией - РИА Новости, 16.06.2022

Макрон призвал Украину самой вести диалог с Россией

Ни Франция, ни ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией, она сама должна это делать, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:13

2022-06-16T18:13

2022-06-16T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. Ни Франция, ни ФРГ не будут вместо Украины вести переговоры с Россией, она сама должна это делать, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Трансляция пресс-конференции ведется в соцсетях Елисейского дворца.Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в четверг с визитом на Украину."Когда наступит момент, когда конфликт завершится, Украина должна сама определить модальности переговоров (с Россией – ред.). Ни Франция, ни ФРГ не будут сами вместо Украины вести переговоры с Россией....Мы будем принимать участие в переговорах как европейские державы, но никогда не будем вести переговоры от лица Украины", - заявил Макрон на пресс-конференции в Киеве.Он уточнил, что Франция и ФРГ будут участвовать в переговорах в качестве гарантов безопасности.

https://ria.ru/20220616/peregovory-1795778920.html

украина

россия

франция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, ситуация в днр и лнр