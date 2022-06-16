https://ria.ru/20220616/ukraina-1795833085.html

Минобороны: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года

Минобороны: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года - РИА Новости, 16.06.2022

Минобороны: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года

Опыты над психбольными на Украине шли минимум с 2011 года, одна из кураторов американка Линда Опорто Аль-Харун не раз посещала лабораторию под Харьковом, заявил РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:37

2022-06-16T16:37

2022-06-16T16:44

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Опыты над психбольными на Украине шли минимум с 2011 года, одна из кураторов американка Линда Опорто Аль-Харун не раз посещала лабораторию под Харьковом, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он напомнил, что ранее Минобороны России сообщало о проведении сотрудниками биолаборатории в Мерефе, построенной на средства США, опытов над пациентами психиатрических клиник в Харькове в период с 2019 по 2021 год. Одним из организаторов этой незаконной деятельности являлась гражданка США Аль-Харун."Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области", - сообщил он.

https://ria.ru/20220414/opyty-1783543277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьков, сша, министерство обороны сша