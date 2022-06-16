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Минобороны: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года - РИА Новости, 16.06.2022
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Минобороны: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года
Минобороны: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года - РИА Новости, 16.06.2022
Минобороны: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года
Опыты над психбольными на Украине шли минимум с 2011 года, одна из кураторов американка Линда Опорто Аль-Харун не раз посещала лабораторию под Харьковом, заявил РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:37
2022-06-16T16:44
в мире
украина
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сша
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Опыты над психбольными на Украине шли минимум с 2011 года, одна из кураторов американка Линда Опорто Аль-Харун не раз посещала лабораторию под Харьковом, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он напомнил, что ранее Минобороны России сообщало о проведении сотрудниками биолаборатории в Мерефе, построенной на средства США, опытов над пациентами психиатрических клиник в Харькове в период с 2019 по 2021 год. Одним из организаторов этой незаконной деятельности являлась гражданка США Аль-Харун."Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области", - сообщил он.
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в мире, украина, харьков, сша, министерство обороны сша
16:37 16.06.2022 (обновлено: 16:44 16.06.2022)
 
Минобороны: Украина проводила опыты на психбольных с 2011 года

Минобороны: опыты над психбольными на Украине шли минимум с 2011 года

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Опыты над психбольными на Украине шли минимум с 2011 года, одна из кураторов американка Линда Опорто Аль-Харун не раз посещала лабораторию под Харьковом, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что ранее Минобороны России сообщало о проведении сотрудниками биолаборатории в Мерефе, построенной на средства США, опытов над пациентами психиатрических клиник в Харькове в период с 2019 по 2021 год. Одним из организаторов этой незаконной деятельности являлась гражданка США Аль-Харун.
"Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года и Аль-Харун неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка Харьковской области", - сообщил он.
Препараты - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:30
Минобороны: ученые из США испытывали препараты на психбольных в Харькове
 
В миреУкраинаХарьковСШАМинистерство обороны США
 
 
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