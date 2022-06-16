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Запад грабит Украину, как ранее Сирию, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795763851.html
Запад грабит Украину, как ранее Сирию, заявили в Минобороны
Запад грабит Украину, как ранее Сирию, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022
Запад грабит Украину, как ранее Сирию, заявили в Минобороны
Страны Запада, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабят национальные богатства Украины так же, как делают это в Сирии, заявил на совместном заседании... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:14
2022-06-16T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
украина
нато
евросоюз
россия
михаил мизинцев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны Запада, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабят национальные богатства Украины так же, как делают это в Сирии, заявил на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России руководитель межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время, цинично заявляя о гуманитарной поддержке, страны Запада как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво стремятся вывезти, а фактически украсть, национальные богатства, в том числе и продовольствие, пренебрегая благополучием простых граждан. В результате таких безответственных действий США и их союзников угроза продовольственных кризисов может принять глобальный масштаб", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795199445.html
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в мире, сирия, украина, нато, евросоюз, россия, михаил мизинцев, ситуация в днр и лнр
14:14 16.06.2022
 
Запад грабит Украину, как ранее Сирию, заявили в Минобороны

Генерал-полковник Мизинцев: Запад, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабит Украину

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны Запада, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабят национальные богатства Украины так же, как делают это в Сирии, заявил на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России руководитель межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В настоящее время, цинично заявляя о гуманитарной поддержке, страны Запада как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво стремятся вывезти, а фактически украсть, национальные богатства, в том числе и продовольствие, пренебрегая благополучием простых граждан. В результате таких безответственных действий США и их союзников угроза продовольственных кризисов может принять глобальный масштаб", - сказал Мизинцев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 14:04Специальная военная операция на Украине
Захарова назвала Украину колонией Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСирияУкраинаНАТОЕвросоюзРоссияМихаил МизинцевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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