https://ria.ru/20220616/ukraina-1795763851.html

Запад грабит Украину, как ранее Сирию, заявили в Минобороны

Запад грабит Украину, как ранее Сирию, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022

Запад грабит Украину, как ранее Сирию, заявили в Минобороны

Страны Запада, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабят национальные богатства Украины так же, как делают это в Сирии, заявил на совместном заседании... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:14

2022-06-16T14:14

2022-06-16T14:14

специальная военная операция на украине

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михаил мизинцев

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны Запада, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабят национальные богатства Украины так же, как делают это в Сирии, заявил на совместном заседании межведомственных координационных штабов Сирии и России руководитель межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время, цинично заявляя о гуманитарной поддержке, страны Запада как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво стремятся вывезти, а фактически украсть, национальные богатства, в том числе и продовольствие, пренебрегая благополучием простых граждан. В результате таких безответственных действий США и их союзников угроза продовольственных кризисов может принять глобальный масштаб", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795199445.html

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Кирилл Волков

в мире, сирия, украина, нато, евросоюз, россия, михаил мизинцев, ситуация в днр и лнр