https://ria.ru/20220616/ukraina-1795725250.html
Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива
Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива - РИА Новости, 16.06.2022
Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский готов уступить часть территории Украины, чтобы страна получила статус... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:47
2022-06-16T12:47
2022-06-16T20:45
в мире
владимир путин
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илья кива
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский готов уступить часть территории Украины, чтобы страна получила статус кандидата, а затем вошла в Европейский союз."Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России для прекращения боевых действий и за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз с последующим вступлением", — говорится в сообщении в Telegram-канале Кивы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/ustupki-1795104148.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, илья кива, владимир зеленский
12:47 16.06.2022 (обновлено: 20:45 16.06.2022)
Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива
Экс-депутат Рады Кива: Зеленский готов уступить территории Украины, чтобы попасть в ЕС