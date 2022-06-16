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Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива - РИА Новости, 16.06.2022
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Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива
Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива - РИА Новости, 16.06.2022
Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский готов уступить часть территории Украины, чтобы страна получила статус... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:47
2022-06-16T20:45
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
илья кива
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский готов уступить часть территории Украины, чтобы страна получила статус кандидата, а затем вошла в Европейский союз."Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России для прекращения боевых действий и за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз с последующим вступлением", — говорится в сообщении в Telegram-канале Кивы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/ustupki-1795104148.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, илья кива, владимир зеленский
12:47 16.06.2022 (обновлено: 20:45 16.06.2022)
 
Зеленский готов уступить территории Украины, заявил Кива

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский готов уступить территории Украины, чтобы попасть в ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что Владимир Зеленский готов уступить часть территории Украины, чтобы страна получила статус кандидата, а затем вошла в Европейский союз.
"Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России для прекращения боевых действий и за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз с последующим вступлением", — говорится в сообщении в Telegram-канале Кивы.
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 03:12Специальная военная операция на Украине
Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 17:59Специальная военная операция на Украине
Секретарь СНБО Украины не считает "временную потерю территорий" трагедией
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассИлья КиваВладимир Зеленский
 
 
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