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Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
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Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией
Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией - РИА Новости, 16.06.2022
Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией
Одна из целей визита в Киев немецкого канцлера Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги – вернуть Украину к... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:36
2022-06-16T14:34
в мире
владимир мединский
россия
киев
украина
евросоюз
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Одна из целей визита в Киев немецкого канцлера Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги – вернуть Украину к переговорному процессу, заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в четверг в Telegram.Лидеры европейских стран приехали в Киев с официальным визитом."По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и… просьбу вернуться в переговорный процесс с (РФ - ред.)", – отметил советник министра внутренних дел Украины.По его словам, европейские коллеги "привезли кандидатство в ЕС".Как ранее заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российская и украинская стороны созваниваются периодически, но Киев "не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись".
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в мире, владимир мединский, россия, киев, украина, евросоюз
12:36 16.06.2022 (обновлено: 14:34 16.06.2022)
 
Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией

Советник главы МВД Украины: Зеленскому предложили вернуться к переговорам с Россией

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Одна из целей визита в Киев немецкого канцлера Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги – вернуть Украину к переговорному процессу, заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в четверг в Telegram.
Лидеры европейских стран приехали в Киев с официальным визитом.
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02:49
Арахамия признал слабость позиции Украины в переговорах с Россией
"По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и… просьбу вернуться в переговорный процесс с (РФ - ред.)", – отметил советник министра внутренних дел Украины.
По его словам, европейские коллеги "привезли кандидатство в ЕС".
Как ранее заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российская и украинская стороны созваниваются периодически, но Киев "не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись".
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