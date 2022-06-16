https://ria.ru/20220616/ukraina-1795720136.html

Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией

Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией - РИА Новости, 16.06.2022

Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией

Одна из целей визита в Киев немецкого канцлера Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги – вернуть Украину к... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:36

2022-06-16T12:36

2022-06-16T14:34

в мире

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россия

киев

украина

евросоюз

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Одна из целей визита в Киев немецкого канцлера Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги – вернуть Украину к переговорному процессу, заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в четверг в Telegram.Лидеры европейских стран приехали в Киев с официальным визитом."По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и… просьбу вернуться в переговорный процесс с (РФ - ред.)", – отметил советник министра внутренних дел Украины.По его словам, европейские коллеги "привезли кандидатство в ЕС".Как ранее заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российская и украинская стороны созваниваются периодически, но Киев "не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись".

https://ria.ru/20220616/peregovory-1795622964.html

https://ria.ru/20220615/peregovory-1795397635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир мединский, россия, киев, украина, евросоюз