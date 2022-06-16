12:36 16.06.2022 (обновлено: 14:34 16.06.2022)
Европейские коллеги предложили Зеленскому вернуться к переговорам с Россией
Советник главы МВД Украины: Зеленскому предложили вернуться к переговорам с Россией
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Одна из целей визита в Киев немецкого канцлера Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги – вернуть Украину к переговорному процессу, заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в четверг в Telegram.
Лидеры европейских стран приехали в Киев с официальным визитом.
По его словам, европейские коллеги "привезли кандидатство в ЕС".
Как ранее заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российская и украинская стороны созваниваются периодически, но Киев "не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись".