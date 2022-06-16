https://ria.ru/20220616/ukraina-1795686386.html

Высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления

Высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления - РИА Новости, 16.06.2022

Высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления

Высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:31

2022-06-16T11:31

2022-06-16T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Барвенково Харьковской области", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/pvo-1795683464.html

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795385257.html

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Минобороны РФ об уничтожении пунктов управления ВСУ Главное из брифинга Минобороны РФ: — ВС РФ уничтожили два пункта управления ВСУ, станцию РЭБ, пусковую установку комплекса "Точка-У" и боевую машину РСЗО "Ураган"; — авиация РФ уничтожила три пункта управления, ЗРК "Бук-М1" и пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова; — авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили более 480 националистов; 2022-06-16T11:31 true PT2M49S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины