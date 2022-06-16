https://ria.ru/20220616/ukraina-1795679237.html
Пушилин призвал освободить все русские города на Украине
Пушилин призвал освободить все русские города на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин призвал освободить все русские города на Украине
Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:11
2022-06-16T11:11
2022-06-16T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
одесса
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Нужно освобождать все русские города", — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе Одессы.Говоря о будущем президента Украины Владимира Зеленского, Пушилин отметил, что, по его мнению, тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.Также Пушилин поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца этого года."Я очень на это надеюсь", — отметил глава ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671273.html
https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, одесса, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
11:11 16.06.2022 (обновлено: 13:12 16.06.2022)
Пушилин призвал освободить все русские города на Украине
Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу