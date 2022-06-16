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Пушилин призвал освободить все русские города на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795679237.html
Пушилин призвал освободить все русские города на Украине
Пушилин призвал освободить все русские города на Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Пушилин призвал освободить все русские города на Украине
Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:11
2022-06-16T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
одесса
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Нужно освобождать все русские города", — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе Одессы.Говоря о будущем президента Украины Владимира Зеленского, Пушилин отметил, что, по его мнению, тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.Также Пушилин поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца этого года."Я очень на это надеюсь", — отметил глава ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671273.html
https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html
украина
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донецкая народная республика
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, одесса, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
11:11 16.06.2022 (обновлено: 13:12 16.06.2022)
 
Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города на Украине, в том числе Одессу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Нужно освобождать все русские города", — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе Одессы.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 10:49Специальная военная операция на Украине
Украины как государства скоро может просто не стать, заявил Пушилин
Говоря о будущем президента Украины Владимира Зеленского, Пушилин отметил, что, по его мнению, тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.
Также Пушилин поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца этого года.
"Я очень на это надеюсь", — отметил глава ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 21:02
В Одессе собираются переименовать улицы, названия которых связаны с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРОдессаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
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