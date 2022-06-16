https://ria.ru/20220616/ukraina-1795679237.html

Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Пушилин призвал освободить все русские города на Украине - РИА Новости, 16.06.2022

Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:11

2022-06-16T11:11

2022-06-16T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

одесса

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Результатом специальной военной операции на Украине должно стать освобождение "всех русских городов", включая Одессу, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Нужно освобождать все русские города", — сказал он, отвечая на вопрос о судьбе Одессы.Говоря о будущем президента Украины Владимира Зеленского, Пушилин отметил, что, по его мнению, тот должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.Также Пушилин поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца этого года."Я очень на это надеюсь", — отметил глава ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671273.html

https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html

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одесса

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, одесса, донецкая народная республика, денис пушилин, россия