07:39 16.06.2022 (обновлено: 09:22 16.06.2022)
Лидеры Италии, Франции и Германии прибыли на Украину
Премьер Италии Драги, канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон прибыли на Украину
© AFP 2022 / Ludovic MarinПремьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев
РИМ, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.
"Европейские лидеры уже находятся на территории Украины", - заявила ведущая утреннего выпуска новостей.
Телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, "предположительно", прибудут в Киев из Варшавы.
О том, что Драги, Макрон и Шольц планируют совершить визит в Киев со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде.
Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.
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