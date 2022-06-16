https://ria.ru/20220616/ukraina-1795633687.html

Лидеры Италии, Франции и Германии прибыли на Украину

Лидеры Италии, Франции и Германии прибыли на Украину - РИА Новости, 16.06.2022

Лидеры Италии, Франции и Германии прибыли на Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:39

2022-06-16T07:39

2022-06-16T09:22

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украина

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РИМ, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.Телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, "предположительно", прибудут в Киев из Варшавы.О том, что Драги, Макрон и Шольц планируют совершить визит в Киев со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде.Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.

https://ria.ru/20220614/zelenskiy-1795116840.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина