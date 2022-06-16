https://ria.ru/20220616/ubiystvo-1795663724.html

Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство

Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство - РИА Новости, 16.06.2022

Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство

В Якутске 21-летнего юношу задержали за двойное убийство — СМИ пишут, что это сын главы Нюрбинского района республики, зарезавший мать и сестру, что косвенно... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:29

2022-06-16T10:29

2022-06-16T12:06

происшествия

айсен николаев

нюрбинский район

якутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 16 июн — РИА Новости. В Якутске 21-летнего юношу задержали за двойное убийство — СМИ пишут, что это сын главы Нюрбинского района республики, зарезавший мать и сестру, что косвенно следует и из соболезнований главы Якутии.Официально региональное управление СК сообщило, что накануне, в десять вечера (четыре часа дня по Москве), в частном доме в Якутске нашли зарезанную 34-летнюю женщину и находившуюся в тяжелом состоянии — 51-летнюю, которая вскоре скончалась в больнице от множественных колото-резаных ранений."Следственно-оперативной группой проведен осмотр, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан на месте преступления, с ним работают следователи", — говорится в релизе СУ СК.По данным местных СМИ, подозреваемый в убийстве — сын главы Нюрбинского района, а убитые — его мать и сестра.Это косвенно подтверждают соболезнования, которые глава республики Айсен Николаев выразил главе Нюрбинского района Алексею Иннокентьеву."Случилось большое горе в семье главы Нюрбинского улуса. Алексей Михайлович потерял самых близких людей, сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ужасной трагедии. Любой человек, осознавая случившееся, соболезнует Алексею Михайловичу и всему Нюрбинскому улусу", — цитирует главу Якутии его пресс-служба.Из-за трагедии в Нюрбинском районе объявили траур и отменили национальный праздник лета Ысыах, на который собирались приехать многие гости из Якутска и других городов, пишет местное издание SakhaLife.

https://ria.ru/20220611/ubiystvo-1794787665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/moskva-1790171148.html

нюрбинский район

якутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, айсен николаев, нюрбинский район, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)