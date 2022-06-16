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Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство - РИА Новости, 16.06.2022
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Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство
Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство - РИА Новости, 16.06.2022
Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство
В Якутске 21-летнего юношу задержали за двойное убийство — СМИ пишут, что это сын главы Нюрбинского района республики, зарезавший мать и сестру, что косвенно... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:29
2022-06-16T12:06
происшествия
айсен николаев
нюрбинский район
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 16 июн — РИА Новости. В Якутске 21-летнего юношу задержали за двойное убийство — СМИ пишут, что это сын главы Нюрбинского района республики, зарезавший мать и сестру, что косвенно следует и из соболезнований главы Якутии.Официально региональное управление СК сообщило, что накануне, в десять вечера (четыре часа дня по Москве), в частном доме в Якутске нашли зарезанную 34-летнюю женщину и находившуюся в тяжелом состоянии — 51-летнюю, которая вскоре скончалась в больнице от множественных колото-резаных ранений."Следственно-оперативной группой проведен осмотр, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан на месте преступления, с ним работают следователи", — говорится в релизе СУ СК.По данным местных СМИ, подозреваемый в убийстве — сын главы Нюрбинского района, а убитые — его мать и сестра.Это косвенно подтверждают соболезнования, которые глава республики Айсен Николаев выразил главе Нюрбинского района Алексею Иннокентьеву."Случилось большое горе в семье главы Нюрбинского улуса. Алексей Михайлович потерял самых близких людей, сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ужасной трагедии. Любой человек, осознавая случившееся, соболезнует Алексею Михайловичу и всему Нюрбинскому улусу", — цитирует главу Якутии его пресс-служба.Из-за трагедии в Нюрбинском районе объявили траур и отменили национальный праздник лета Ысыах, на который собирались приехать многие гости из Якутска и других городов, пишет местное издание SakhaLife.
https://ria.ru/20220611/ubiystvo-1794787665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/moskva-1790171148.html
нюрбинский район
якутск
россия
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происшествия, айсен николаев, нюрбинский район, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
10:29 16.06.2022 (обновлено: 12:06 16.06.2022)
 
Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство

Сына главы Нюрбинского района в Якутии задержали за двойное убийство

© Фото : СКСК РФ по Республике СахаНа месте обнаружения двух женщин с колото-резаными ранениями в городе Якутске
На месте обнаружения двух женщин с колото-резаными ранениями в городе Якутске - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : СКСК РФ по Республике Саха
На месте обнаружения двух женщин с колото-резаными ранениями в городе Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 16 июн — РИА Новости. В Якутске 21-летнего юношу задержали за двойное убийство — СМИ пишут, что это сын главы Нюрбинского района республики, зарезавший мать и сестру, что косвенно следует и из соболезнований главы Якутии.
Официально региональное управление СК сообщило, что накануне, в десять вечера (четыре часа дня по Москве), в частном доме в Якутске нашли зарезанную 34-летнюю женщину и находившуюся в тяжелом состоянии — 51-летнюю, которая вскоре скончалась в больнице от множественных колото-резаных ранений.
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"Следственно-оперативной группой проведен осмотр, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан на месте преступления, с ним работают следователи", — говорится в релизе СУ СК.
По данным местных СМИ, подозреваемый в убийстве — сын главы Нюрбинского района, а убитые — его мать и сестра.
Это косвенно подтверждают соболезнования, которые глава республики Айсен Николаев выразил главе Нюрбинского района Алексею Иннокентьеву.
"Случилось большое горе в семье главы Нюрбинского улуса. Алексей Михайлович потерял самых близких людей, сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ужасной трагедии. Любой человек, осознавая случившееся, соболезнует Алексею Михайловичу и всему Нюрбинскому улусу", — цитирует главу Якутии его пресс-служба.
Из-за трагедии в Нюрбинском районе объявили траур и отменили национальный праздник лета Ысыах, на который собирались приехать многие гости из Якутска и других городов, пишет местное издание SakhaLife.
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ПроисшествияАйсен НиколаевНюрбинский районЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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