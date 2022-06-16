10:29 16.06.2022 (обновлено: 12:06 16.06.2022)
Сына главы района в Якутии задержали за двойное убийство
Сына главы Нюрбинского района в Якутии задержали за двойное убийство
© Фото : СКСК РФ по Республике СахаНа месте обнаружения двух женщин с колото-резаными ранениями в городе Якутске
© Фото : СКСК РФ по Республике Саха
На месте обнаружения двух женщин с колото-резаными ранениями в городе Якутске
ЯКУТСК, 16 июн — РИА Новости. В Якутске 21-летнего юношу задержали за двойное убийство — СМИ пишут, что это сын главы Нюрбинского района республики, зарезавший мать и сестру, что косвенно следует и из соболезнований главы Якутии.
"Следственно-оперативной группой проведен осмотр, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан на месте преступления, с ним работают следователи", — говорится в релизе СУ СК.
По данным местных СМИ, подозреваемый в убийстве — сын главы Нюрбинского района, а убитые — его мать и сестра.
Это косвенно подтверждают соболезнования, которые глава республики Айсен Николаев выразил главе Нюрбинского района Алексею Иннокентьеву.
"Случилось большое горе в семье главы Нюрбинского улуса. Алексей Михайлович потерял самых близких людей, сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ужасной трагедии. Любой человек, осознавая случившееся, соболезнует Алексею Михайловичу и всему Нюрбинскому улусу", — цитирует главу Якутии его пресс-служба.
Из-за трагедии в Нюрбинском районе объявили траур и отменили национальный праздник лета Ысыах, на который собирались приехать многие гости из Якутска и других городов, пишет местное издание SakhaLife.