https://ria.ru/20220616/turbiny-1795950682.html

Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"

Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома" - РИА Новости, 17.06.2022

Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"

Канада и Германия консультируются по поводу оборудования компании Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу, передает... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T23:56

2022-06-16T23:56

2022-06-17T02:24

экономика

канада

германия

siemens

газпром

северный поток

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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Канада и Германия консультируются по поводу оборудования компании Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.Во вторник "Газпром" уведомил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" сократится до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной в концерне назвали задержку в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В среду "Газпром" об остановке еще одной газотурбины Siemens на "Портовой" и сокращении поставок до 67 миллионов кубометров газа в сутки.При этом в немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.

https://ria.ru/20220616/postavki-1795628014.html

канада

германия

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экономика, канада, германия, siemens, газпром, северный поток