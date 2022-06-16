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Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома" - РИА Новости, 17.06.2022
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Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"
Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома" - РИА Новости, 17.06.2022
Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"
Канада и Германия консультируются по поводу оборудования компании Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу, передает... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T23:56
2022-06-17T02:24
экономика
канада
германия
siemens
газпром
северный поток
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Канада и Германия консультируются по поводу оборудования компании Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.Во вторник "Газпром" уведомил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" сократится до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной в концерне назвали задержку в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В среду "Газпром" об остановке еще одной газотурбины Siemens на "Портовой" и сокращении поставок до 67 миллионов кубометров газа в сутки.При этом в немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.
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экономика, канада, германия, siemens, газпром, северный поток
23:56 16.06.2022 (обновлено: 02:24 17.06.2022)
 
Канада и ФРГ работают над решением проблемы поставок турбин для "Газпрома"

Минприроды Канады заявило о переговорах с Германией по турбинам для "Северного потока"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinГазораспределительный центр газопровода "Северный поток-2" в Германии
Газораспределительный центр газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Газораспределительный центр газопровода "Северный поток-2" в Германии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Канада и Германия консультируются по поводу оборудования компании Siemens, из-за отсутствия которого "Газпром" сократил экспорт газа в Европу, передает агентство Рейтер со ссылкой на канадское министерство природных ресурсов.

"Правительство Канады ведет активное обсуждение с Германией ситуации с упомянутыми турбинами. Мы работаем над тем, чтобы прийти к решению", - приводит агентство слова пресс-секретаря ведомства.

Во вторник "Газпром" уведомил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" экспорт газа по трубопроводу "Северный поток" сократится до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной в концерне назвали задержку в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В среду "Газпром" об остановке еще одной газотурбины Siemens на "Портовой" и сокращении поставок до 67 миллионов кубометров газа в сутки.
При этом в немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.
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