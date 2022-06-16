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Путин поручил главе Минпромторга проанализировать цены на легковые машины
Путин поручил главе Минпромторга проанализировать цены на легковые машины - РИА Новости, 16.06.2022
Путин поручил главе Минпромторга проанализировать цены на легковые машины
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову внимательно посмотреть на ситуацию с ценами на легковые автомобили и пообещал вернуться... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:35
2022-06-16T20:35
2022-06-16T20:50
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
авто
автопром
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову внимательно посмотреть на ситуацию с ценами на легковые автомобили и пообещал вернуться к обсуждению этого вопроса осенью."Главное - нужно обеспечить доступность автомобилей для граждан. Прошу министра промышленности тоже на это посмотреть внимательно, в том числе и с коллегами из других наших ведомств", - сказал Путин в своем заключительном слове на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, говоря о ценах на легковые авто.Он также предложил вернуться к обсуждению этого вопроса осенью.
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владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто, автопром
20:35 16.06.2022 (обновлено: 20:50 16.06.2022)
Путин поручил главе Минпромторга проанализировать цены на легковые машины
Путин поручил Мантурову проверить ситуацию с ценами на легковые автомобили