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"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области
"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2022
"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области
"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Купянске в Харьковской области, в нем будут выдавать питание и медикаменты, а также оказывать медицинскую помощь,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:36
2022-06-16T17:36
2022-06-16T17:36
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
александр сидякин
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. "Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Купянске в Харьковской области, в нем будут выдавать питание и медикаменты, а также оказывать медицинскую помощь, сообщили в минсвязи Луганской Народной Республики."На церемонии открытия центра присутствовали руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и депутаты Госдумы РФ от партии Артем Бичаев и Артем Туров", - сообщили в министерстве журналистам.Главные цели центра – оказание помощи населению в разнообразных вопросах. Здесь местные жители смогут получить продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и многое другое. Будет также организована работа медиков.Работа будет осуществляться сводной группой добровольцев из молодежных организаций "Молодая Гвардия Единой России" и "Боевое братство". Они в том числе будут заниматься оказанием адресной помощи: доставлять гуманитарные наборы в прилегающие к Купянску населенные пункты.Центр будет работать ежедневно. Как сообщили представители "Единой России", в перспективе такие пункты будут открываться по всей территории Харьковской области.
https://ria.ru/20220602/kherson-1792665545.html
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"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области
Партия "Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Купянске в Харьковской области