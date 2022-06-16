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"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/tsentr-1795861279.html
"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области
"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2022
"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области
"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Купянске в Харьковской области, в нем будут выдавать питание и медикаменты, а также оказывать медицинскую помощь,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:36
2022-06-16T17:36
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
александр сидякин
харьковская область
артем туров
госдума рф
единая россия
молодая гвардия единой россии
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. "Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Купянске в Харьковской области, в нем будут выдавать питание и медикаменты, а также оказывать медицинскую помощь, сообщили в минсвязи Луганской Народной Республики."На церемонии открытия центра присутствовали руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и депутаты Госдумы РФ от партии Артем Бичаев и Артем Туров", - сообщили в министерстве журналистам.Главные цели центра – оказание помощи населению в разнообразных вопросах. Здесь местные жители смогут получить продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и многое другое. Будет также организована работа медиков.Работа будет осуществляться сводной группой добровольцев из молодежных организаций "Молодая Гвардия Единой России" и "Боевое братство". Они в том числе будут заниматься оказанием адресной помощи: доставлять гуманитарные наборы в прилегающие к Купянску населенные пункты.Центр будет работать ежедневно. Как сообщили представители "Единой России", в перспективе такие пункты будут открываться по всей территории Харьковской области.
https://ria.ru/20220602/kherson-1792665545.html
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здоровье - общество, александр сидякин, харьковская область, артем туров, госдума рф, единая россия, молодая гвардия единой россии, россия, ситуация в днр и лнр
17:36 16.06.2022
 
"Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Харьковской области

Партия "Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Купянске в Харьковской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. "Единая Россия" открыла гуманитарный центр в Купянске в Харьковской области, в нем будут выдавать питание и медикаменты, а также оказывать медицинскую помощь, сообщили в минсвязи Луганской Народной Республики.
"На церемонии открытия центра присутствовали руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин и депутаты Госдумы РФ от партии Артем Бичаев и Артем Туров", - сообщили в министерстве журналистам.
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Главные цели центра – оказание помощи населению в разнообразных вопросах. Здесь местные жители смогут получить продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и многое другое. Будет также организована работа медиков.
Работа будет осуществляться сводной группой добровольцев из молодежных организаций "Молодая Гвардия Единой России" и "Боевое братство". Они в том числе будут заниматься оказанием адресной помощи: доставлять гуманитарные наборы в прилегающие к Купянску населенные пункты.
Центр будет работать ежедневно. Как сообщили представители "Единой России", в перспективе такие пункты будут открываться по всей территории Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоАлександр СидякинХарьковская областьАртем ТуровГосдума РФЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой РоссииРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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