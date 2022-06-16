https://ria.ru/20220616/tsar-1795672368.html

В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы

В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы - РИА Новости, 16.06.2022

В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы

Появление военной базы РФ в ЦАР не исключено, вопросы, связанные с безопасностью, в том числе увеличение числа российских инструкторов, будут обсуждаться в ходе РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:53

2022-06-16T10:53

2022-06-16T11:36

петербургский международный экономический форум — 2022

цар

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Появление военной базы РФ в ЦАР не исключено, вопросы, связанные с безопасностью, в том числе увеличение числа российских инструкторов, будут обсуждаться в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа."Все эти вопросы (взаимодействия с РФ в сфере безопасности, в том числе возможного увеличения количества инструкторов) я буду обсуждать сейчас с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. У меня есть некоторые идеи, но нужно обсудить их с ним", - сказал он.Отвечая на вопрос о возможности появления российской военной базы в ЦАР, Молуа заметил, что "эти вопросы мы будем обсуждать". "Пока я не могу ответить, но это не исключено, на мой взгляд. Нужно поговорить об этом, и главы наших государств могут договориться, потому что мы устали от вооружённых групп", - заявил премьер-министр.

https://ria.ru/20220615/lavrov-1795419236.html

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2022

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цар, петербургский международный экономический форум (фонд)