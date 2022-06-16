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В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы - РИА Новости, 16.06.2022
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В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы
В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы - РИА Новости, 16.06.2022
В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы
Появление военной базы РФ в ЦАР не исключено, вопросы, связанные с безопасностью, в том числе увеличение числа российских инструкторов, будут обсуждаться в ходе РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T10:53
2022-06-16T11:36
петербургский международный экономический форум — 2022
цар
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Появление военной базы РФ в ЦАР не исключено, вопросы, связанные с безопасностью, в том числе увеличение числа российских инструкторов, будут обсуждаться в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа."Все эти вопросы (взаимодействия с РФ в сфере безопасности, в том числе возможного увеличения количества инструкторов) я буду обсуждать сейчас с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. У меня есть некоторые идеи, но нужно обсудить их с ним", - сказал он.Отвечая на вопрос о возможности появления российской военной базы в ЦАР, Молуа заметил, что "эти вопросы мы будем обсуждать". "Пока я не могу ответить, но это не исключено, на мой взгляд. Нужно поговорить об этом, и главы наших государств могут договориться, потому что мы устали от вооружённых групп", - заявил премьер-министр.
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цар, петербургский международный экономический форум (фонд)
10:53 16.06.2022 (обновлено: 11:36 16.06.2022)
 
В ЦАР допустили появление в стране российской военной базы

Премьер ЦАР не исключил появление российской военной базы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийская военная база
Российская военная база - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российская военная база. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Появление военной базы РФ в ЦАР не исключено, вопросы, связанные с безопасностью, в том числе увеличение числа российских инструкторов, будут обсуждаться в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа.
"Все эти вопросы (взаимодействия с РФ в сфере безопасности, в том числе возможного увеличения количества инструкторов) я буду обсуждать сейчас с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. У меня есть некоторые идеи, но нужно обсудить их с ним", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможности появления российской военной базы в ЦАР, Молуа заметил, что "эти вопросы мы будем обсуждать". "Пока я не могу ответить, но это не исключено, на мой взгляд. Нужно поговорить об этом, и главы наших государств могут договориться, потому что мы устали от вооружённых групп", - заявил премьер-министр.
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