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ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками - РИА Новости, 16.06.2022
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ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками
ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками - РИА Новости, 16.06.2022
ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками
Делегация Донецкой Народной Республики в ходе визита в Дамаск предложила сирийским властям принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:30
2022-06-16T21:41
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
сирия
башар асад
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Делегация Донецкой Народной Республики в ходе визита в Дамаск предложила сирийским властям принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Как сообщил, Пушилин делегацию ДНР возглавляла глава МИД Наталья Никанорова."При встрече мы предложили (президенту Сирии Башару Асаду - ред.) рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над боевиками украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пушилина.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, сирия, башар асад
21:30 16.06.2022 (обновлено: 21:41 16.06.2022)
 
ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками

Делегация ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над украинскими боевиками

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Делегация Донецкой Народной Республики в ходе визита в Дамаск предложила сирийским властям принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Как сообщил, Пушилин делегацию ДНР возглавляла глава МИД Наталья Никанорова.
"При встрече мы предложили (президенту Сирии Башару Асаду - ред.) рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над боевиками украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пушилина.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
12:31Специальная военная операция на Украине
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСирияБашар Асад
 
 
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