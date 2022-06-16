https://ria.ru/20220616/tribunal-1795934828.html
ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками
ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками - РИА Новости, 16.06.2022
ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками
Делегация Донецкой Народной Республики в ходе визита в Дамаск предложила сирийским властям принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:30
2022-06-16T21:30
2022-06-16T21:41
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
сирия
башар асад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_70:0:1899:1029_1920x0_80_0_0_5c07308d9b49dcb269d0adfc1cb33aa0.jpg
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Делегация Донецкой Народной Республики в ходе визита в Дамаск предложила сирийским властям принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Как сообщил, Пушилин делегацию ДНР возглавляла глава МИД Наталья Никанорова."При встрече мы предложили (президенту Сирии Башару Асаду - ред.) рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над боевиками украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пушилина.
https://ria.ru/20220616/donbass-1795717202.html
донецкая народная республика
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_102:0:1474:1029_1920x0_80_0_0_fc911203c44cf7c712925808bf327646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, сирия, башар асад
21:30 16.06.2022 (обновлено: 21:41 16.06.2022)
ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками
Делегация ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над украинскими боевиками