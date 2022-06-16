https://ria.ru/20220616/tribunal-1795934828.html

ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками

ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками - РИА Новости, 16.06.2022

ДНР предложила властям Сирии поучаствовать в трибунале над боевиками

Делегация Донецкой Народной Республики в ходе визита в Дамаск предложила сирийским властям принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T21:30

2022-06-16T21:30

2022-06-16T21:41

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

сирия

башар асад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_70:0:1899:1029_1920x0_80_0_0_5c07308d9b49dcb269d0adfc1cb33aa0.jpg

ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Делегация Донецкой Народной Республики в ходе визита в Дамаск предложила сирийским властям принять участие в международном трибунале над украинскими боевиками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Как сообщил, Пушилин делегацию ДНР возглавляла глава МИД Наталья Никанорова."При встрече мы предложили (президенту Сирии Башару Асаду - ред.) рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над боевиками украинских вооруженных формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пушилина.

https://ria.ru/20220616/donbass-1795717202.html

донецкая народная республика

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, сирия, башар асад