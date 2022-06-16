13:50 16.06.2022 (обновлено: 15:41 16.06.2022)
Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца
Читатели Die Welt назвали сирену в Киеве демонстрационной постановкой для канцлера Шольца
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Румынии Клаус Йоханнис, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Ирпене
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Ирпене
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новости об объявлении воздушной тревоги над Киевом во время визита премьер-министра Италии Драги, французского президента Макрона и канцлера Германии Шольца. Некоторые посчитали зазвучавшие над украинской столицей сирены постановочным трюком.
Комментаторы сошлись во мнении, что с помощью подобных спецэффектов режим Зеленского пытается надавить на Олафа Шольца.
"Держу пари на новую E-Lamborghini моего соседа, что Зеленский сам устроил воздушную тревогу, чтобы подчеркнуть свои важнейшие требования. У актера-президента большой опыт работы в сфере постановок", — заявил JoGro.
"Это была воздушная тревога или приветственная сирена? Сложный вопрос", — сыронизировал Daniel D.
"Он кое-что смыслит в дешевых развлечениях!" — согласился Martin.
"Если бы я был Зеленским, все так бы и организовал. Это усиливает готовность Запада вкладываться", — отметил Dr. Ulfried O.
"Опасно, что в Киев поехали два политика, которые неоднократно выступали за переговоры. Россия, безусловно, совсем не заинтересована в том, чтобы с ними что-то произошло. Но любой, кто надеется на вмешательство НАТО, может найти здесь хорошее оправдание", — считает Karina B.
"Ничего с ними не будет, по крайней мере, я так не думаю. Уверен, эти трое едут не только в качестве европейских посланников, но и с телеграммой от Путина к Зеленскому. Потому что на такие бурные обсуждения Мельника уже не пошлешь. Он предпочитает изображать обезьяну-ревуна в Германии", — высказался Peter V.
Макрон, Шольц и Драги сегодня утром прибыли с визитом на Украину. Европейские политики посетили Киев, а также город Ирпень.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.