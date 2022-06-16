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Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца - РИА Новости, 16.06.2022
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Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца
Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца - РИА Новости, 16.06.2022
Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новости об объявлении воздушной тревоги над Киевом во время визита премьер-министра Италии Драги,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:50
2022-06-16T15:41
в мире
олаф шольц
киев
италия
германия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новости об объявлении воздушной тревоги над Киевом во время визита премьер-министра Италии Драги, французского президента Макрона и канцлера Германии Шольца. Некоторые посчитали зазвучавшие над украинской столицей сирены постановочным трюком.Комментаторы сошлись во мнении, что с помощью подобных спецэффектов режим Зеленского пытается надавить на Олафа Шольца."Шоу должно продолжаться. В итоге прием в ЕС и НАТО стоит триллионы", — заметил KH K."Демонстрация, что, безусловно, имеет смысл с точки зрения Киева. В конце концов, страна зависит от внешней помощи. Будем надеяться, что Франция, Италия и Германия попытаются убедить Киев заключить мир и договориться о решении", — написал WKrause."Это была воздушная тревога или приветственная сирена? Сложный вопрос", — сыронизировал Daniel D."Он кое-что смыслит в дешевых развлечениях!" — согласился Martin."Опасно, что в Киев поехали два политика, которые неоднократно выступали за переговоры. Россия, безусловно, совсем не заинтересована в том, чтобы с ними что-то произошло. Но любой, кто надеется на вмешательство НАТО, может найти здесь хорошее оправдание", — считает Karina B."Ничего с ними не будет, по крайней мере, я так не думаю. Уверен, эти трое едут не только в качестве европейских посланников, но и с телеграммой от Путина к Зеленскому. Потому что на такие бурные обсуждения Мельника уже не пошлешь. Он предпочитает изображать обезьяну-ревуна в Германии", — высказался Peter V.Макрон, Шольц и Драги сегодня утром прибыли с визитом на Украину. Европейские политики посетили Киев, а также город Ирпень.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/peskov-1795742013.html
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в мире, олаф шольц, киев, италия, германия, евросоюз, нато
13:50 16.06.2022 (обновлено: 15:41 16.06.2022)
 
Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца

Читатели Die Welt назвали сирену в Киеве демонстрационной постановкой для канцлера Шольца

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Румынии Клаус Йоханнис, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Ирпене
Президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Ирпене - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в Ирпене
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новости об объявлении воздушной тревоги над Киевом во время визита премьер-министра Италии Драги, французского президента Макрона и канцлера Германии Шольца. Некоторые посчитали зазвучавшие над украинской столицей сирены постановочным трюком.
Комментаторы сошлись во мнении, что с помощью подобных спецэффектов режим Зеленского пытается надавить на Олафа Шольца.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
13:21Специальная военная операция на Украине
В Кремле с трудом верят в переговоры с Украиной
"Шоу должно продолжаться. В итоге прием в ЕС и НАТО стоит триллионы", — заметил KH K.
"Демонстрация, что, безусловно, имеет смысл с точки зрения Киева. В конце концов, страна зависит от внешней помощи. Будем надеяться, что Франция, Италия и Германия попытаются убедить Киев заключить мир и договориться о решении", — написал WKrause.

"Держу пари на новую E-Lamborghini моего соседа, что Зеленский сам устроил воздушную тревогу, чтобы подчеркнуть свои важнейшие требования. У актера-президента большой опыт работы в сфере постановок", — заявил JoGro.

"Это была воздушная тревога или приветственная сирена? Сложный вопрос", — сыронизировал Daniel D.
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в поезде, который следует в Киев - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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В Италии рассказали, почему Шольц, Макрон и Драги ничего не решат в Киеве
"Он кое-что смыслит в дешевых развлечениях!" — согласился Martin.

"Если бы я был Зеленским, все так бы и организовал. Это усиливает готовность Запада вкладываться", — отметил Dr. Ulfried O.

"Опасно, что в Киев поехали два политика, которые неоднократно выступали за переговоры. Россия, безусловно, совсем не заинтересована в том, чтобы с ними что-то произошло. Но любой, кто надеется на вмешательство НАТО, может найти здесь хорошее оправдание", — считает Karina B.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
13:01Специальная военная операция на Украине
Зеленский сообщил о проведении донорской конференции в поддержку Украины
"Ничего с ними не будет, по крайней мере, я так не думаю. Уверен, эти трое едут не только в качестве европейских посланников, но и с телеграммой от Путина к Зеленскому. Потому что на такие бурные обсуждения Мельника уже не пошлешь. Он предпочитает изображать обезьяну-ревуна в Германии", — высказался Peter V.
Макрон, Шольц и Драги сегодня утром прибыли с визитом на Украину. Европейские политики посетили Киев, а также город Ирпень.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
08:56
Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца"
 
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