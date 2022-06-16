https://ria.ru/20220616/trevoga-1795752929.html

Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца

Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца - РИА Новости, 16.06.2022

Немцы назвали воздушную тревогу в Киеве постановкой для Шольца

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новости об объявлении воздушной тревоги над Киевом во время визита премьер-министра Италии Драги,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:50

2022-06-16T13:50

2022-06-16T15:41

в мире

олаф шольц

киев

италия

германия

евросоюз

нато

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новости об объявлении воздушной тревоги над Киевом во время визита премьер-министра Италии Драги, французского президента Макрона и канцлера Германии Шольца. Некоторые посчитали зазвучавшие над украинской столицей сирены постановочным трюком.Комментаторы сошлись во мнении, что с помощью подобных спецэффектов режим Зеленского пытается надавить на Олафа Шольца."Шоу должно продолжаться. В итоге прием в ЕС и НАТО стоит триллионы", — заметил KH K."Демонстрация, что, безусловно, имеет смысл с точки зрения Киева. В конце концов, страна зависит от внешней помощи. Будем надеяться, что Франция, Италия и Германия попытаются убедить Киев заключить мир и договориться о решении", — написал WKrause."Это была воздушная тревога или приветственная сирена? Сложный вопрос", — сыронизировал Daniel D."Он кое-что смыслит в дешевых развлечениях!" — согласился Martin."Опасно, что в Киев поехали два политика, которые неоднократно выступали за переговоры. Россия, безусловно, совсем не заинтересована в том, чтобы с ними что-то произошло. Но любой, кто надеется на вмешательство НАТО, может найти здесь хорошее оправдание", — считает Karina B."Ничего с ними не будет, по крайней мере, я так не думаю. Уверен, эти трое едут не только в качестве европейских посланников, но и с телеграммой от Путина к Зеленскому. Потому что на такие бурные обсуждения Мельника уже не пошлешь. Он предпочитает изображать обезьяну-ревуна в Германии", — высказался Peter V.Макрон, Шольц и Драги сегодня утром прибыли с визитом на Украину. Европейские политики посетили Киев, а также город Ирпень.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/peskov-1795742013.html

https://ria.ru/20220616/peregovory-1795671092.html

https://ria.ru/20220616/zelenskiy-1795733990.html

https://ria.ru/20220616/melnik-1795640090.html

киев

италия

германия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, киев, италия, германия, евросоюз, нато