https://ria.ru/20220616/tragediya-1795620540.html

В Китае объяснили, в чем трагедия народа США

В Китае объяснили, в чем трагедия народа США - РИА Новости, 16.06.2022

В Китае объяснили, в чем трагедия народа США

Действия американских политических элит являются настоящей трагедией для народа США. Такое мнение в статье для издания People's Daily высказал профессор... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T01:02

2022-06-16T01:02

2022-06-16T01:02

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Действия американских политических элит являются настоящей трагедией для народа США. Такое мнение в статье для издания People's Daily высказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.Официальный Вашингтон, утверждает эксперт, создает "вымышленный реальный мир", который полностью оторван от требований народа и веяний времени. Политики издавна продвигают риторику о статусе и функции Америки в мире как "маяка демократии" и образца для подражания для других стран, однако на практике внутри собственной страны этот дискурс доказывает все большую абсурдность.Нынешние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в Соединенных Штатах — все это признаки того, что сами Штаты находятся накануне очередного крупного кризиса, уверен Хайдун.Власти должны гораздо глубже разбираться в своих внутренних и международных политических реалиях, однако внутренняя и внешняя политика, которую они продвигают и реализуют, показывает, что они на самом деле не пытаются решить основные насущные проблемы, стоящие перед страной, что является настоящей трагедий для американского народа, резюмирует автор статьи.Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США сами загнали в тупик диалог с Россией, проигнорировав ее озабоченности в сфере национальной безопасности, а теперь и заморозили все очные контакты с российским посольством. По его мнению, до 24 февраля 2022 года США могли предотвратить военный конфликт и рассчитывать на мирный исход - достаточно было убедить Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220607/ssha-1793865280.html

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