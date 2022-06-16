В Китае объяснили, в чем трагедия народа США
Китайский профессор Ли Хайдун заявил, что трагедией народа США являются действия их элит
Статуя Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Действия американских политических элит являются настоящей трагедией для народа США. Такое мнение в статье для издания People's Daily высказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Официальный Вашингтон, утверждает эксперт, создает "вымышленный реальный мир", который полностью оторван от требований народа и веяний времени. Политики издавна продвигают риторику о статусе и функции Америки в мире как "маяка демократии" и образца для подражания для других стран, однако на практике внутри собственной страны этот дискурс доказывает все большую абсурдность.
Нынешние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в Соединенных Штатах — все это признаки того, что сами Штаты находятся накануне очередного крупного кризиса, уверен Хайдун.
Власти должны гораздо глубже разбираться в своих внутренних и международных политических реалиях, однако внутренняя и внешняя политика, которую они продвигают и реализуют, показывает, что они на самом деле не пытаются решить основные насущные проблемы, стоящие перед страной, что является настоящей трагедий для американского народа, резюмирует автор статьи.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США сами загнали в тупик диалог с Россией, проигнорировав ее озабоченности в сфере национальной безопасности, а теперь и заморозили все очные контакты с российским посольством. По его мнению, до 24 февраля 2022 года США могли предотвратить военный конфликт и рассчитывать на мирный исход - достаточно было убедить Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".