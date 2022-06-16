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"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода - РИА Новости, 16.06.2022
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"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода - РИА Новости, 16.06.2022
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода
"Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:29
2022-06-16T20:29
экономика
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов, сообщил банк.в сообщении банка, опубликованном в официальном Telegram-канале, говорится, что минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тысяч долларов.В банке объяснили, что эта мера временная и вызвана увеличением числа проверок со стороны западных партнеров, а также снижением объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банковС 16 июня банк также ввел комиссию на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов от суммы перевода. При этом размер комиссии будет составлять не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.В банке подчеркнули, что до 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. "Клиентам-юрлицам Тинькофф по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях", - добавили в банке.
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экономика, тинькофф. кредитные системы
20:29 16.06.2022
 
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода

"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода 20 тысячами долларов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис банка "Тинькофф. Кредитные Системы"
Офис банка Тинькофф. Кредитные Системы - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис банка "Тинькофф. Кредитные Системы" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов, сообщил банк.
в сообщении банка, опубликованном в официальном Telegram-канале, говорится, что минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тысяч долларов.
В банке объяснили, что эта мера временная и вызвана увеличением числа проверок со стороны западных партнеров, а также снижением объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков
С 16 июня банк также ввел комиссию на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов от суммы перевода. При этом размер комиссии будет составлять не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.
В банке подчеркнули, что до 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. "Клиентам-юрлицам Тинькофф по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях", - добавили в банке.
Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 11:13
Обслуживание валютных счетов в "Тинькофф банке" станет платным
 
ЭкономикаТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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