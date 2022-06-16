https://ria.ru/20220616/tinkoff-1795925431.html

"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода

"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода - РИА Новости, 16.06.2022

"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода

"Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:29

2022-06-16T20:29

2022-06-16T20:29

экономика

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов, сообщил банк.в сообщении банка, опубликованном в официальном Telegram-канале, говорится, что минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тысяч долларов.В банке объяснили, что эта мера временная и вызвана увеличением числа проверок со стороны западных партнеров, а также снижением объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банковС 16 июня банк также ввел комиссию на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов от суммы перевода. При этом размер комиссии будет составлять не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.В банке подчеркнули, что до 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. "Клиентам-юрлицам Тинькофф по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях", - добавили в банке.

https://ria.ru/20220609/scheta-1794185615.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, тинькофф. кредитные системы