https://ria.ru/20220616/tinkoff-1795925431.html
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода - РИА Новости, 16.06.2022
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода
"Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:29
2022-06-16T20:29
2022-06-16T20:29
экономика
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" с 16 июня временно ограничивает минимальный размер SWIFT-переводов и вводит комиссию на входящие переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов, сообщил банк.в сообщении банка, опубликованном в официальном Telegram-канале, говорится, что минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тысяч долларов.В банке объяснили, что эта мера временная и вызвана увеличением числа проверок со стороны западных партнеров, а также снижением объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банковС 16 июня банк также ввел комиссию на входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах в размере трех процентов от суммы перевода. При этом размер комиссии будет составлять не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.В банке подчеркнули, что до 30 июня исходящие SWIFT-переводы для всех клиентов бесплатны. "Клиентам-юрлицам Тинькофф по-прежнему доступны SWIFT-переводы без ограничений в юанях", - добавили в банке.
https://ria.ru/20220609/scheta-1794185615.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тинькофф. кредитные системы
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода
"Тинькофф" ограничил минимальную сумму SWIFT-перевода 20 тысячами долларов