https://ria.ru/20220616/teplokhody-1795630375.html

Красноярский край получит два пассажирских теплохода класса "река-море"

Красноярский край получит два пассажирских теплохода класса "река-море" - РИА Новости, 16.06.2022

Красноярский край получит два пассажирских теплохода класса "река-море"

Два пассажирских теплохода класса "река-море" "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев", собираемые специально для Красноярского края на Средне-Невском... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T06:32

2022-06-16T06:32

2022-06-16T06:32

экономика

александр усс

санкт-петербург

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577660475_0:115:3035:1822_1920x0_80_0_0_bb2323e1ef2fb44601ece8677710ea06.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Два пассажирских теплохода класса "река-море" "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев", собираемые специально для Красноярского края на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), поступят в регион в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на главу региона.По ее данным, об этом Александр Усс заявил по итогам визита на СНСЗ в Санкт-Петербурге. Основной каркас судна "Андрей Дубенский" длинной 99 метров и шириной почти 15 метров практически собран. Работы по его строительству не прекращаются ни на день и идут в графике. Однако сейчас меняются сроки поставки некоторых деталей. В процессе строительства происходит замена комплектующих из стран Европы и Японии на производителей из других государств.Отметив, что "очень вовремя приняли решение о строительстве, потому что большая часть комплектующих, которые были необходимы, - уже на заводе".Генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо рассказал, что компания приняла решение переименовать проект строительства типовых судов "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев". На данный момент проект технически называется очень сложно - А4590.2. По предложению Александра Усса ему дадут название "Енисей".

https://ria.ru/20220311/kooperatsiya-1777676326.html

санкт-петербург

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, александр усс, санкт-петербург, красноярский край