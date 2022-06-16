https://ria.ru/20220616/teplokhody-1795630375.html
Красноярский край получит два пассажирских теплохода класса "река-море"
Красноярский край получит два пассажирских теплохода класса "река-море" - РИА Новости, 16.06.2022
Красноярский край получит два пассажирских теплохода класса "река-море"
Два пассажирских теплохода класса "река-море" "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев", собираемые специально для Красноярского края на Средне-Невском... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T06:32
2022-06-16T06:32
2022-06-16T06:32
экономика
александр усс
санкт-петербург
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Два пассажирских теплохода класса "река-море" "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев", собираемые специально для Красноярского края на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), поступят в регион в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на главу региона.По ее данным, об этом Александр Усс заявил по итогам визита на СНСЗ в Санкт-Петербурге. Основной каркас судна "Андрей Дубенский" длинной 99 метров и шириной почти 15 метров практически собран. Работы по его строительству не прекращаются ни на день и идут в графике. Однако сейчас меняются сроки поставки некоторых деталей. В процессе строительства происходит замена комплектующих из стран Европы и Японии на производителей из других государств.Отметив, что "очень вовремя приняли решение о строительстве, потому что большая часть комплектующих, которые были необходимы, - уже на заводе".Генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо рассказал, что компания приняла решение переименовать проект строительства типовых судов "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев". На данный момент проект технически называется очень сложно - А4590.2. По предложению Александра Усса ему дадут название "Енисей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр усс, санкт-петербург, красноярский край
Красноярский край получит два пассажирских теплохода класса "река-море"
Красноярский край в 2024 году получит два пассажирских теплохода класса "река-море"
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Два пассажирских теплохода класса "река-море" "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев", собираемые специально для Красноярского края на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), поступят в регион в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на главу региона.
По ее данным, об этом Александр Усс
заявил по итогам визита на СНСЗ в Санкт-Петербурге
. Основной каркас судна "Андрей Дубенский" длинной 99 метров и шириной почти 15 метров практически собран. Работы по его строительству не прекращаются ни на день и идут в графике. Однако сейчас меняются сроки поставки некоторых деталей. В процессе строительства происходит замена комплектующих из стран Европы
и Японии
на производителей из других государств.
"Есть определенные сложности, связанные с международной обстановкой и санкциями. Однако у специалистов есть полное понимание того, когда и какая деталь будет доставлена и смонтирована на теплоходе. Поэтому переживать по срокам не стоит. Есть уверенность, что в 2024 году в Красноярск прибудут сразу два теплохода - "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев", - сказал Усс.
Отметив, что "очень вовремя приняли решение о строительстве, потому что большая часть комплектующих, которые были необходимы, - уже на заводе".
Генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо рассказал, что компания приняла решение переименовать проект строительства типовых судов "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев". На данный момент проект технически называется очень сложно - А4590.2. По предложению Александра Усса ему дадут название "Енисей".