https://ria.ru/20220616/tbilisi-1795393801.html

Колоритный, пряный, яркий: как сейчас отдыхают в Тбилиси

Колоритный, пряный, яркий: как сейчас отдыхают в Тбилиси - РИА Новости, 16.06.2022

Колоритный, пряный, яркий: как сейчас отдыхают в Тбилиси

Чтобы добраться до столицы Грузии, не нужно лететь с пересадкой. А побывать тут стоит. Нависающие над обрывами разноцветные деревянные домики с резными... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:00

2022-06-16T08:00

2022-06-16T08:05

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Ольга Кабанова. Чтобы добраться до столицы Грузии, не нужно лететь с пересадкой. А побывать тут стоит. Нависающие над обрывами разноцветные деревянные домики с резными балкончиками, тихие дворики, веранды, где вечерами собираются местные за бутылкой вина, — у этого города совершенно особая атмосфера. О том, куда съездить на экскурсию и где искать лучшие блюда местной кухни, — в материале РИА Новости.Дорога открытаПрямые рейсы из Москвы в Тбилиси есть у авиакомпаний Armenia и Turkish Airlines. Цена — от 70 тысяч рублей в одну сторону. С середины мая открылась сухопутная граница, так что появились более бюджетные варианты.Например, прилететь во Владикавказ (билет — 3500-4500 рублей) и пересесть на автобус. До автовокзала Тбилиси — три тысячи рублей и семь часов в пути.Или на собственном автомобиле. От Москвы до грузинской столицы — две тысячи километров. Для въезда нужен загранпаспорт, никакие ковид-документы с 15 июня не требуются.Страховой полис — 20 лари (400 рублей) на 15 дней. Карты отечественных банков не принимают, поэтому запаситесь наличными заранее.Спланируйте маршрут так, чтобы пересечь границу утром или днем. Ехать в темноте по Военно-Грузинской дороге сложно и опасно: горный серпантин, много ям, ремонтов, слепящих фур.Жилье в Тбилиси недорогое. Снять двухместный номер в отеле или гостевом доме на Booking.com можно за 50 лари (около тысячи рублей) в сутки. Правда, ванная и туалет, скорее всего, будут общими. Ищите жилье рядом со Старым городом: там тихо, уютно, колоритно, все основные достопримечательности — в пешей доступности.Один день в ТбилисиВ Тбилиси туристы приезжают круглый год. Весной город расцветает и превращается в оранжерею, летом он замирает днем и оживает ближе к ночи, когда палящее солнце заходит. Осенью созревают фрукты — гранаты, инжир и виноград, достаточно протянуть руку, чтобы их сорвать. Зима — лучшее время для уютных посиделок с бокалом саперави."Если у вас на осмотр столицы лишь один день, первым делом отправляйтесь к Метехи, где с площади перед храмом открывается панорамный вид на весь город с его игрушечными деревянными домиками", — говорят Катерина и Кахебер.Затем прогуляйтесь по парку Рике. Там можно набрать воды из питьевых фонтанчиков (в Тбилиси пьют воду даже из-под крана в доме), посидеть на лавочках в тени деревьев. Некоторые поднимаются в небо на воздушном шаре, чтобы взглянуть на город с высоты 150 метров. Пятнадцатиминутный полет стоит 40 лари (790 рублей), билеты лучше купить на сайте.Канатная дорога из парка ведет к древней крепости Нарикала и символу страны — монументу "Мать Грузия". Билет — два лари (40 рублей) в одну сторону, но для начала приобретите карточку "Метромани" еще за 2,5 лари (53 рубля). Это аналог нашей "Тройки", ею также платят за общественный транспорт.Следующий пункт — один из древнейших кварталов Старого города, район серных бань Абанотубани. "Фантазия", "Мирзоевская", "Орбелиановская", "Гуло", "Баня царя Ираклия" — выбор широкий."Если решитесь зайти, рекомендуем загодя забронировать индивидуальную кабинку на пару часов и попросить "мекисе" — терщика или терщицу — сделать массаж специальной мочалкой "кисе", — отмечают гиды.Особенность серных бань в том, что вы паритесь в сероводородном бассейне, нагретом до 38-39 градусов. Поэтому снимите с себя все серебряные украшения, чтобы они не вступили в реакцию и не окрасились.Общий зал — пять лари (100 рублей). Отдельная комната, чтобы отдохнуть всей семьей, — такие стоят от 20 (400) до 150 (три тысячи) в зависимости от удобств.Есть и совсем роскошные предложения. За 500 лари (почти десять тысяч рублей) к вашим услугам — "Царский номер" с баром, двумя саунами с влажным и сухим паром, бассейнами с горячей и холодной серной водой, массажными кабинетами, туалетом, душем, комнатой отдыха.Неподалеку, у церкви Сорока Севастийских Мучеников — Малый археологический и этнографический музей. Тут вы увидите откопанную в 1998 году баню I-III веков, добавляют Катерина и Кахебер.А еще обязательно дойдите по Инжирному ущелью до главной достопримечательности — водопада прямо в центре города. По дороге полюбуйтесь нависающими над обрывом разноцветными деревянными домиками с резными балкончиками. На мосту через речку Цавкисисцкали — тысячи "замочков любви".Из ущелья поднимается спиралевидная железная лестница, ее еще называют "ДНК Тбилиси". Наверху — жилой квартал.По "московским" местамПрогуляйтесь до сквера Ладо Гудиашвили, загляните в старинные парадные в квартале Сололаки, советуют в компании Gettbilisi. Неподалеку от центральной площади Свободы — базар Орбелиани. Там можно закупиться съедобными сувенирами: специями, чурчхелой, соусами, сырами.Найдите время для посещения кафедрального собора Цминда Самеба — главного православного храма страны. Обратите внимание на икону "Надежда Грузии", где изображены сразу 432 святых. На ней 30 килограммов золота и множество крупных драгоценных камней.Есть тут и свой "Флакон" — Fabrika Tbilisi. Это большой хостел в здании бывшей швейной фабрики. Можно переночевать, выпить кофе, качаясь в гамаке.Рядом еще одно "московское" место — проспект Давида Агмашенебели, напоминающий Арбат. Множество кафе, кальянных, магазинов, часто выступают уличные музыканты. Особенно красиво вечером, когда включают подсветку.По проспекту дойдите до Сухого моста — главного блошиного рынка города. Среди множества безделушек встречаются раритеты — старинные монеты, подсвечники, посуда, игрушки ручной работы.Поднимитесь на фуникулере (работает даже ночью, 2,5-3,5 лари) на гору Мтацминда. Наверху — колесо обозрения, аттракционы, смотровые площадки. Если спускаться пешком, не миновать пантеона писателей, где похоронен Александр Грибоедов.В жаркий летний день стоит выбраться к Тбилисскому морю. Это крупнейший водоем в городской черте, поэтому здесь всегда многолюдно. Лучше приехать сюда в будни.Грузинский ИерусалимГрузинский Иерусалим — так называют Мцхету, древний город всего в 20 километрах от Тбилиси. Крепости, храмы, монастыри эпохи раннего христианства — самая популярная экскурсия из столицы.Гид Анна Чиаурели советует обязательно осмотреть кафедральный собор Светицховели, построенный на месте первой в Грузии деревянной христианской церкви, и монастырь Джвари, по преданию, возведенный там, где святая Нино установила крест как символ победы христианства над язычеством. С этой горы открывается прекрасный вид на слияние рек Арагви и Мтквари.Если будет время, загляните в церковь Антиохия, монастырь Самтавро, крепость Бебрисцихе.В окрестностях столицы, в 10-40 километрах, хватает и других достопримечательностей: монастырь Шио-Мгвиме, крепость Ананури, руины древнего города Армази...А по пути можно заехать на винодельню. В компании Gettbilisi рекомендуют Château Mukhrani, Guramishvili's Marani и не так давно открывшееся хозяйство в отеле Villa Mosavali. С дегустациями, конечно.С ароматом специйГоворят, каждый город пахнет по-своему. Париж — круассанами, Гавана — сигарами, Рим — кофе и булочками с шоколадом, Стамбул — жареными каштанами. А Тбилиси — специями.Фирменные грузинские хинкали и хачапури вам предложат в реcторанах Marani, Pasanauri, Machakhela, Cgashnagiri — все в пределах туристического центра Старого города.Гиды рекомендуют не ограничиваться тбилисскими заведениями."Аджария славится хачапури и блюдами из рыбы, например жареной барабулькой, — уточняют Катерина и Кахебер. — Имерети — сыром. Рача — чкмерули (курица, запеченная в сливках) и знаменитым вином хванчкара. Самегрело — гоми (каша из кукурузной муки) и гебжалией (рулетики из сыра с мятой). Кахетия — шашлыком на виноградной лозе и вином киси, саперави, ркацители, киндзмараули".И все очень недорого. Хинкали с мясом, грибами или сыром — лари за штуку (около 20 рублей). Хачапури по-аджарски — десять, а фирменный сливочный лимонад — 2,5. Не попробовать его здесь — гастрономическое преступление!Если вдруг попадете на грузинское застолье, знайте: это надолго.И предупреждает: такое гостеприимство может показаться немного навязчивым, но на самом деле это не так. Просто хозяйка переживает, чтобы вы не остались голодными. Так что лучше перестать считать калории и просто наслаждаться моментом.Грузию нужно пробовать на вкус, вдыхать, созерцать.

https://ria.ru/20220531/gruziya-1791027386.html

https://ria.ru/20220615/belarus-1794512433.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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