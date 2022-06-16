https://ria.ru/20220616/tank-1795945513.html

В Германии раскритиковали новый танк бундесвера за "нацистское" название

В Германии раскритиковали новый танк бундесвера за "нацистское" название - РИА Новости, 16.06.2022

В Германии раскритиковали новый танк бундесвера за "нацистское" название

Отставной немецкий генерал Клаус Виттман счел "не очень умным" решение назвать новый танк так же, как бронемашину, стоявшую на вооружении вермахта в годы Второй РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:01

2022-06-16T23:01

2022-06-16T23:34

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технологии

германия

франция

т-34

армата

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отставной немецкий генерал Клаус Виттман счел "не очень умным" решение назвать новый танк так же, как бронемашину, стоявшую на вооружении вермахта в годы Второй мировой войны, — "Пантерой". Своим мнением военный поделился с каналом Welt.Виттман уверен, что существующий только в виде демонстрационной модели танк нескоро попадет на вооружение бундесвера, однако отдельное беспокойство у бывшего военачальника вызвало название машины."Я считаю не очень умным называть этот танк точно так же, как модель танка вермахта, которая сыграла большую роль против российских, тогда советских, Т-34 во Второй мировой войне", — заявил генерал.Концерн Rheinmetall на днях на выставке во Франции представил новый танк "Пантера". Оснащенная 130-миллиметровой пушкой бронемашина должна стать ответом на российскую "Армату", способную стрелять управляемыми ракетами и использовать беспилотники для поражения удаленных целей.

https://ria.ru/20220615/bundesver-1795583813.html

германия

франция

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, технологии, германия, франция, т-34, армата