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В Германии раскритиковали новый танк бундесвера за "нацистское" название - РИА Новости, 16.06.2022
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В Германии раскритиковали новый танк бундесвера за "нацистское" название
В Германии раскритиковали новый танк бундесвера за "нацистское" название - РИА Новости, 16.06.2022
В Германии раскритиковали новый танк бундесвера за "нацистское" название
Отставной немецкий генерал Клаус Виттман счел "не очень умным" решение назвать новый танк так же, как бронемашину, стоявшую на вооружении вермахта в годы Второй РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:01
2022-06-16T23:34
в мире
технологии
германия
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т-34
армата
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отставной немецкий генерал Клаус Виттман счел "не очень умным" решение назвать новый танк так же, как бронемашину, стоявшую на вооружении вермахта в годы Второй мировой войны, — "Пантерой". Своим мнением военный поделился с каналом Welt.Виттман уверен, что существующий только в виде демонстрационной модели танк нескоро попадет на вооружение бундесвера, однако отдельное беспокойство у бывшего военачальника вызвало название машины."Я считаю не очень умным называть этот танк точно так же, как модель танка вермахта, которая сыграла большую роль против российских, тогда советских, Т-34 во Второй мировой войне", — заявил генерал.Концерн Rheinmetall на днях на выставке во Франции представил новый танк "Пантера". Оснащенная 130-миллиметровой пушкой бронемашина должна стать ответом на российскую "Армату", способную стрелять управляемыми ракетами и использовать беспилотники для поражения удаленных целей.
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в мире, технологии, германия, франция, т-34, армата
23:01 16.06.2022 (обновлено: 23:34 16.06.2022)
 
В Германии раскритиковали новый танк бундесвера за "нацистское" название

Немецкий генерал Виттман раскритиковал новый танк бундесвера из-за "нацистского" названия

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отставной немецкий генерал Клаус Виттман счел "не очень умным" решение назвать новый танк так же, как бронемашину, стоявшую на вооружении вермахта в годы Второй мировой войны, — "Пантерой". Своим мнением военный поделился с каналом Welt.
Виттман уверен, что существующий только в виде демонстрационной модели танк нескоро попадет на вооружение бундесвера, однако отдельное беспокойство у бывшего военачальника вызвало название машины.
"Я считаю не очень умным называть этот танк точно так же, как модель танка вермахта, которая сыграла большую роль против российских, тогда советских, Т-34 во Второй мировой войне", — заявил генерал.
Концерн Rheinmetall на днях на выставке во Франции представил новый танк "Пантера". Оснащенная 130-миллиметровой пушкой бронемашина должна стать ответом на российскую "Армату", способную стрелять управляемыми ракетами и использовать беспилотники для поражения удаленных целей.
Сотрудник немецкой военной полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:28
На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей
 
В миреТехнологииГерманияФранцияТ-34Армата
 
 
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