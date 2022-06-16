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Нижегородская область и Россотрудничество подписали двустороннее соглашение - РИА Новости, 16.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220616/svyazi-1795707121.html
Нижегородская область и Россотрудничество подписали двустороннее соглашение
Нижегородская область и Россотрудничество подписали двустороннее соглашение - РИА Новости, 16.06.2022
Нижегородская область и Россотрудничество подписали двустороннее соглашение
Нижегородская область и Россотрудничество на полях Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о взаимодействии для... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:14
2022-06-16T12:14
нижегородская область
нижегородская область
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Нижегородская область и Россотрудничество на полях Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о взаимодействии для развития международных связей региона, сообщает пресс-служба областного правительства."Заключение актуализированного соглашения региона с Россотрудничеством – результат недавней рабочей поездки в Нижний Новгород главы Федерального агентства по делам СНГ Евгения Примакова. По итогам трехдневного визита было принято решение о налаживании совместной работы для расширения и интенсификации международных контактов Нижегородской области в научно-технической, образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах. Соглашение также предусматривает совместные усилия по поддержке российских соотечественников, проживающих за рубежом", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона отметил, что в Нижегородской области уже разработан план мероприятий по реализации нового соглашения. "К концу 2023 года органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и нижегородские вузы при поддержке Россотрудничества проведут до 150 международных мероприятий. Это позволит укрепить торгово-экономические и гуманитарные связи Нижегородской области с надежными партнерами в дальнем и ближнем зарубежье", – добавил Никитин.В свою очередь Примаков сообщил, что "русские дома по всему миру станут площадками для выстраивания продуктивных и долгосрочных отношений Нижегородской области с зарубежными коллегами, а взаимодействие на муниципальном уровне поможет развитию международного диалога".Как отметили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, в настоящее время одним из приоритетных проектов региона, получивших поддержку Россотрудничества, является направление в Узбекистан детского мобильного технопарка "Кванториум". Передвижной комплекс будет осуществлять программы дополнительного образования детей в период летних школьных каникул. Проект направлен на наращивание экспорта российского образования, усиление позиций русского языка за рубежом, а также повышение узнаваемости и престижа Нижегородской области на международной арене.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нижегородская область, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
12:14 16.06.2022
 

Нижегородская область и Россотрудничество подписали двустороннее соглашение

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Нижегородская область и Россотрудничество на полях Петербургского международного экономического форума подписали двустороннее соглашение о взаимодействии для развития международных связей региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Заключение актуализированного соглашения региона с Россотрудничеством – результат недавней рабочей поездки в Нижний Новгород главы Федерального агентства по делам СНГ Евгения Примакова. По итогам трехдневного визита было принято решение о налаживании совместной работы для расширения и интенсификации международных контактов Нижегородской области в научно-технической, образовательной, культурной, спортивной и экономической сферах. Соглашение также предусматривает совместные усилия по поддержке российских соотечественников, проживающих за рубежом", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона отметил, что в Нижегородской области уже разработан план мероприятий по реализации нового соглашения. "К концу 2023 года органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления и нижегородские вузы при поддержке Россотрудничества проведут до 150 международных мероприятий. Это позволит укрепить торгово-экономические и гуманитарные связи Нижегородской области с надежными партнерами в дальнем и ближнем зарубежье", – добавил Никитин.
В свою очередь Примаков сообщил, что "русские дома по всему миру станут площадками для выстраивания продуктивных и долгосрочных отношений Нижегородской области с зарубежными коллегами, а взаимодействие на муниципальном уровне поможет развитию международного диалога".
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Как отметили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, в настоящее время одним из приоритетных проектов региона, получивших поддержку Россотрудничества, является направление в Узбекистан детского мобильного технопарка "Кванториум". Передвижной комплекс будет осуществлять программы дополнительного образования детей в период летних школьных каникул. Проект направлен на наращивание экспорта российского образования, усиление позиций русского языка за рубежом, а также повышение узнаваемости и престижа Нижегородской области на международной арене.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Нижегородская областьНижегородская областьФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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