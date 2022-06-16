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Макрон заявил, что ЕС должен подать сигнал Украине - РИА Новости, 16.06.2022
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Макрон заявил, что ЕС должен подать сигнал Украине
Макрон заявил, что ЕС должен подать сигнал Украине - РИА Новости, 16.06.2022
Макрон заявил, что ЕС должен подать сигнал Украине
ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление, Евросоюз не имеет права сказать украинцам, чтобы они приходили позже, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:17
2022-06-16T22:25
в мире
украина
евросоюз
эммануэль макрон
молдавия
грузия
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление, Евросоюз не имеет права сказать украинцам, чтобы они приходили позже, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон."Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам - "приходите позже". Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата (на вступление в ЕС)", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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в мире, украина, евросоюз, эммануэль макрон, молдавия, грузия, еврокомиссия
22:17 16.06.2022 (обновлено: 22:25 16.06.2022)
 
Макрон заявил, что ЕС должен подать сигнал Украине

Макрон: ЕС готов предоставить Украине статус кандидата на вступление сейчас

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление, Евросоюз не имеет права сказать украинцам, чтобы они приходили позже, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам - "приходите позже". Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата (на вступление в ЕС)", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 21:31
Лавров пошутил о возможности предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
 
В миреУкраинаЕвросоюзЭммануэль МакронМолдавияГрузияЕврокомиссия
 
 
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