https://ria.ru/20220616/status-1795940775.html

Макрон заявил, что ЕС должен подать сигнал Украине

Макрон заявил, что ЕС должен подать сигнал Украине - РИА Новости, 16.06.2022

Макрон заявил, что ЕС должен подать сигнал Украине

ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление, Евросоюз не имеет права сказать украинцам, чтобы они приходили позже, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:17

2022-06-16T22:17

2022-06-16T22:25

в мире

украина

евросоюз

эммануэль макрон

молдавия

грузия

еврокомиссия

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ПАРИЖ, 16 июн - РИА Новости. ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление, Евросоюз не имеет права сказать украинцам, чтобы они приходили позже, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон."Мы не имеем права сейчас... в такой сложный момент сказать украинцам - "приходите позже". Так что мы должны подать им сигнал уже сейчас: да, мы готовы сейчас предоставить вам статус кандидата (на вступление в ЕС)", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.Еврокомиссия 17 июня должна определиться, предоставлять ли статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220616/lavrov-1795934939.html

украина

молдавия

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, евросоюз, эммануэль макрон, молдавия, грузия, еврокомиссия