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The Atlantic: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США - РИА Новости, 16.06.2022
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The Atlantic: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США
The Atlantic: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США - РИА Новости, 16.06.2022
The Atlantic: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США
С началом украинского кризиса стала явной критическая зависимость США и Запада от поставок полупроводников из Китая, говорится в публикации репортера The... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:01
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в мире
сша
китай
технологии
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С началом украинского кризиса стала явной критическая зависимость США и Запада от поставок полупроводников из Китая, говорится в публикации репортера The Atlantic Эллиота Акермана.Автор напомнил, что в 1939 году американская армия насчитывала 174 тысячи солдат — меньше, чем у Португалии, а в 1945-м — более восьми миллионов. Тогдашний начальник американского Генштаба генерал Джордж Маршалл представил доклад, в котором предупреждал о катастрофе любую богатую страну, сложившую оружие. Начиная с корейской кампании и вплоть до конца холодной войны армия США находилась в боевой готовности, и ограниченное сокращение ее численности пришлось уже на 1990-е годы."Руководство страны, казалось, все же прислушалось к предостережению Маршалла — правда, за одним важным исключением", — написал автор.После окончания холодной войны стала атрофироваться система инноваций и производства, поддерживавшая вооруженные силы страны. В 1990-е начался массовый перенос производства в страны третьего мира, прежде всего в Китай."Сохранив мощную мобилизованную армию, США демобилизовали производственную базу", — объяснил автор.В последние годы стала явной критическая зависимость от глобальных цепочек поставок и экономической привязки к Китаю, обладающему серьезными рычагами воздействия на Запад. Особенно сильно США зависят от полупроводников из Китая и Тайваня.В статье отмечается, что для Америки важно добиться независимости от иностранных поставщиков в этом вопросе. Среди причин, почему это необходимо для Вашингтона, называется то, что, несмотря на дешевизну эксплуатации фабрик в Китае, фактически Штаты делятся с ними технологиями: через преимущественное право доступа у Пекина, а также проданные местным компаниям доли в американских предприятиях. В заключение автор призвал мобилизовать собственные силы для ликвидации зависимости от Китая, даже несмотря на дороговизну производства в США.
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в мире, сша, китай, технологии
18:01 16.06.2022 (обновлено: 19:24 16.06.2022)
 
The Atlantic: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США

Обозреватель The Atlantic Акерман: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США

© Фото : Elliot ValdezПервый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW)
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Elliot Valdez
Первый прототип гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW). Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С началом украинского кризиса стала явной критическая зависимость США и Запада от поставок полупроводников из Китая, говорится в публикации репортера The Atlantic Эллиота Акермана.
Автор напомнил, что в 1939 году американская армия насчитывала 174 тысячи солдат — меньше, чем у Португалии, а в 1945-м — более восьми миллионов. Тогдашний начальник американского Генштаба генерал Джордж Маршалл представил доклад, в котором предупреждал о катастрофе любую богатую страну, сложившую оружие. Начиная с корейской кампании и вплоть до конца холодной войны армия США находилась в боевой готовности, и ограниченное сокращение ее численности пришлось уже на 1990-е годы.
"Руководство страны, казалось, все же прислушалось к предостережению Маршалла — правда, за одним важным исключением", — написал автор.
После окончания холодной войны стала атрофироваться система инноваций и производства, поддерживавшая вооруженные силы страны. В 1990-е начался массовый перенос производства в страны третьего мира, прежде всего в Китай.
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"Сохранив мощную мобилизованную армию, США демобилизовали производственную базу", — объяснил автор.
В последние годы стала явной критическая зависимость от глобальных цепочек поставок и экономической привязки к Китаю, обладающему серьезными рычагами воздействия на Запад. Особенно сильно США зависят от полупроводников из Китая и Тайваня.
В статье отмечается, что для Америки важно добиться независимости от иностранных поставщиков в этом вопросе. Среди причин, почему это необходимо для Вашингтона, называется то, что, несмотря на дешевизну эксплуатации фабрик в Китае, фактически Штаты делятся с ними технологиями: через преимущественное право доступа у Пекина, а также проданные местным компаниям доли в американских предприятиях. В заключение автор призвал мобилизовать собственные силы для ликвидации зависимости от Китая, даже несмотря на дороговизну производства в США.
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