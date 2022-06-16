https://ria.ru/20220616/ssha-1795878062.html

The Atlantic: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США

The Atlantic: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США - РИА Новости, 16.06.2022

The Atlantic: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США

С началом украинского кризиса стала явной критическая зависимость США и Запада от поставок полупроводников из Китая, говорится в публикации репортера The... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:01

2022-06-16T18:01

2022-06-16T19:24

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. С началом украинского кризиса стала явной критическая зависимость США и Запада от поставок полупроводников из Китая, говорится в публикации репортера The Atlantic Эллиота Акермана.Автор напомнил, что в 1939 году американская армия насчитывала 174 тысячи солдат — меньше, чем у Португалии, а в 1945-м — более восьми миллионов. Тогдашний начальник американского Генштаба генерал Джордж Маршалл представил доклад, в котором предупреждал о катастрофе любую богатую страну, сложившую оружие. Начиная с корейской кампании и вплоть до конца холодной войны армия США находилась в боевой готовности, и ограниченное сокращение ее численности пришлось уже на 1990-е годы."Руководство страны, казалось, все же прислушалось к предостережению Маршалла — правда, за одним важным исключением", — написал автор.После окончания холодной войны стала атрофироваться система инноваций и производства, поддерживавшая вооруженные силы страны. В 1990-е начался массовый перенос производства в страны третьего мира, прежде всего в Китай."Сохранив мощную мобилизованную армию, США демобилизовали производственную базу", — объяснил автор.В последние годы стала явной критическая зависимость от глобальных цепочек поставок и экономической привязки к Китаю, обладающему серьезными рычагами воздействия на Запад. Особенно сильно США зависят от полупроводников из Китая и Тайваня.В статье отмечается, что для Америки важно добиться независимости от иностранных поставщиков в этом вопросе. Среди причин, почему это необходимо для Вашингтона, называется то, что, несмотря на дешевизну эксплуатации фабрик в Китае, фактически Штаты делятся с ними технологиями: через преимущественное право доступа у Пекина, а также проданные местным компаниям доли в американских предприятиях. В заключение автор призвал мобилизовать собственные силы для ликвидации зависимости от Китая, даже несмотря на дороговизну производства в США.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795821423.html

https://ria.ru/20220525/ssha-1790693813.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, китай, технологии