Песков считает, что общаться России и США все равно придется
Песков: США уже наделали столько всего, но общаться все равно придется
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США уже наделали столько всего, что России с ними давно можно было разорвать дипотношения, но общаться все равно придется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
"На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться", - сказал Песков.
В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021 года в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
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