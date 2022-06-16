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Песков считает, что общаться России и США все равно придется

Песков считает, что общаться России и США все равно придется - РИА Новости, 16.06.2022

Песков считает, что общаться России и США все равно придется

США уже наделали столько всего, что России с ними давно можно было разорвать дипотношения, но общаться все равно придется, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:36

2022-06-16T10:36

2022-06-16T10:36

сша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США уже наделали столько всего, что России с ними давно можно было разорвать дипотношения, но общаться все равно придется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться", - сказал Песков.В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021 года в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20220612/zapad-1794764244.html

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, дмитрий песков