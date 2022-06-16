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США не обращались в МИД России из-за задержанных в Донбассе наемников - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/ssha-1795637937.html
США не обращались в МИД России из-за задержанных в Донбассе наемников
США не обращались в МИД России из-за задержанных в Донбассе наемников - РИА Новости, 16.06.2022
США не обращались в МИД России из-за задержанных в Донбассе наемников
США пока не обращались в МИД России в связи с сообщениями СМИ о задержанных в пригороде Харькова двух американских наёмниках, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:26
2022-06-16T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
киев
мария захарова
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США пока не обращались в МИД России в связи с сообщениями СМИ о задержанных в пригороде Харькова двух американских наёмниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."У меня нет такой информации, я проверяю каждый день, проверю и сегодня. Мы всю информацию о судьбе задержанных наёмниках или приговорённых к суду придаём гласности… Ещё раз хочу сказать - перепроверю, есть ли какая-то дополнительная информация на этот счёт", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live", отвечая на вопрос, обращалась ли американская сторона к России по этому вопросу.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.
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в мире, россия, харьков, киев, мария захарова
08:26 16.06.2022 (обновлено: 08:43 16.06.2022)
 
США не обращались в МИД России из-за задержанных в Донбассе наемников

США не обращались в МИД России после сообщения о задержанных в Донбассе наемниках

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США пока не обращались в МИД России в связи с сообщениями СМИ о задержанных в пригороде Харькова двух американских наёмниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У меня нет такой информации, я проверяю каждый день, проверю и сегодня. Мы всю информацию о судьбе задержанных наёмниках или приговорённых к суду придаём гласности… Ещё раз хочу сказать - перепроверю, есть ли какая-то дополнительная информация на этот счёт", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live", отвечая на вопрос, обращалась ли американская сторона к России по этому вопросу.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 07:04В мире
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковКиевМария Захарова
 
 
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