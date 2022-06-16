https://ria.ru/20220616/ssha-1795637937.html

США не обращались в МИД России из-за задержанных в Донбассе наемников

США не обращались в МИД России из-за задержанных в Донбассе наемников - РИА Новости, 16.06.2022

США не обращались в МИД России из-за задержанных в Донбассе наемников

США пока не обращались в МИД России в связи с сообщениями СМИ о задержанных в пригороде Харькова двух американских наёмниках, заявила официальный представитель... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:26

2022-06-16T08:26

2022-06-16T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьков

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мария захарова

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. США пока не обращались в МИД России в связи с сообщениями СМИ о задержанных в пригороде Харькова двух американских наёмниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."У меня нет такой информации, я проверяю каждый день, проверю и сегодня. Мы всю информацию о судьбе задержанных наёмниках или приговорённых к суду придаём гласности… Ещё раз хочу сказать - перепроверю, есть ли какая-то дополнительная информация на этот счёт", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live", отвечая на вопрос, обращалась ли американская сторона к России по этому вопросу.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/azot-1795632063.html

россия

харьков

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Дарья Буймова

в мире, россия, харьков, киев, мария захарова