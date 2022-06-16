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Посольство в Вашингтоне: США распространяют "фальшивки" о российской армии - РИА Новости, 16.06.2022
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Посольство в Вашингтоне: США распространяют "фальшивки" о российской армии
Посольство в Вашингтоне: США распространяют "фальшивки" о российской армии - РИА Новости, 16.06.2022
Посольство в Вашингтоне: США распространяют "фальшивки" о российской армии
В США распространяют "фальшивки" о применении российской армией кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, но при этом полностью игнорируют... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T05:54
2022-06-16T07:29
в мире
украина
россия
сша
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В США распространяют "фальшивки" о применении российской армией кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, но при этом полностью игнорируют обстрелы украинскими националистами жилых районов Донецка, заявили в посольстве России в Вашингтоне.Дипломаты назвали спекуляции о российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине, ложью."Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания "нового Нюрнбергского трибунала" в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь", - заявили в посольстве.Дипломаты отметили, что российские военные защищают мирное население Донбасса от нацистов. "А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы. Более того, "коллективный запад" открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи", - напомнили они.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Более того, Вашингтон последовательно выступает против ежегодно инициируемой Россией резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795618845.html
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в мире, украина, россия, сша
05:54 16.06.2022 (обновлено: 07:29 16.06.2022)
 
Посольство в Вашингтоне: США распространяют "фальшивки" о российской армии

Посольство России в США: Вашингтон игнорирует обстрелы Донецка украинскими националистами

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В США распространяют "фальшивки" о применении российской армией кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова, но при этом полностью игнорируют обстрелы украинскими националистами жилых районов Донецка, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
"В нынешней русофобской атмосфере так называемые правозащитники лишь обслуживают интересы местного правящего класса. Отсюда и распространение ими "фальшивок" об использовании ВС РФ кассетных боеприпасов против гражданского населения Харькова и полное игнорирование бомбардировок украинскими националистами жилых районов Донецка при помощи западного вооружения", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Дипломаты назвали спекуляции о российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине, ложью.
"Считаем недопустимыми спекуляции по поводу создания "нового Нюрнбергского трибунала" в отношении российских военнослужащих, якобы совершающих преступления на Украине. Это ложь", - заявили в посольстве.
Дипломаты отметили, что российские военные защищают мирное население Донбасса от нацистов. "А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы. Более того, "коллективный запад" открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи", - напомнили они.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Более того, Вашингтон последовательно выступает против ежегодно инициируемой Россией резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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