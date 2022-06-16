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Минпромторг выделит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили - РИА Новости, 16.06.2022
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Минпромторг выделит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили
Минпромторг выделит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили - РИА Новости, 16.06.2022
Минпромторг выделит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили
Принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили, сообщил журналистам Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T21:05
2022-06-16T22:45
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
денис мантуров
россия
авто
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СТРЕЛЬНА, 16 июн — РИА Новости. Принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили, сообщил журналистам Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.По его словам, на автокредитование направят 10,2 миллиарда рублей, программы льготного лизинга получат 4,9 миллиарда рублей, также правительство профинансирует скидки на электрический транспорт на 2,6 миллиарда рублей и газомоторную технику на 3,3 миллиарда рублей.Мантуров добавил, что необходимо реализовать инициативу в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок продукцией, важной как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, денис мантуров, россия, авто
21:05 16.06.2022 (обновлено: 22:45 16.06.2022)
 
Минпромторг выделит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили

Мантуров сообщил о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЦех сборки автомобилей Лада Гранта на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Цех сборки автомобилей Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Цех сборки автомобилей Лада Гранта на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 16 июн — РИА Новости. Принято решение о выделении 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили, сообщил журналистам Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.

"Была поставлена задача президентом обновить стратегию развития автопрома за два месяца, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку", — сказал министр.

По его словам, на автокредитование направят 10,2 миллиарда рублей, программы льготного лизинга получат 4,9 миллиарда рублей, также правительство профинансирует скидки на электрический транспорт на 2,6 миллиарда рублей и газомоторную технику на 3,3 миллиарда рублей.
Мантуров добавил, что необходимо реализовать инициативу в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок продукцией, важной как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаДенис МантуровРоссияАвто
 
 
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