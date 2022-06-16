11:37 16.06.2022 (обновлено: 13:47 16.06.2022)
Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск
Минобороны: российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск
Военнослужащий ВДВ ВС России под Николаевом. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки поразили 39 пунктов управления ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Барвенково Харьковской области", — рассказал он.
Помимо этого, летчики поразили:
- —пятьдесят семь районов скопления войск и техники противника;
- —три пункта управления;
- —ЗРК "Бук-М1" в районе речки;
- —пункт ремонта бронетехники под Харьковом;
- —уничтожили 280 националистов, два склада боеприпасов, пять танков и других бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
При этом ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 195 районов сосредоточения и 34 пункта управления украинских войск, в результате чего уничтожено:
- —более 200 националистов;
- —станция РЭБ;
- —три склада боеприпасов;
- —шесть танков и других бронемашин;
- —РСЗО "Град";
- —два пункта управления БПЛА.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое Луганской Народной Республики", — добавил Конашенков.
Также ПВО удалось перехватить ракету "Точка-У" в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.