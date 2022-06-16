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Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск
Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 16.06.2022
Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск
Российские войска за минувшие сутки поразили 39 пунктов управления ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:37
2022-06-16T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки поразили 39 пунктов управления ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Барвенково Харьковской области", — рассказал он.Помимо этого, летчики поразили: При этом ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 195 районов сосредоточения и 34 пункта управления украинских войск, в результате чего уничтожено:"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое Луганской Народной Республики", — добавил Конашенков.Также ПВО удалось перехватить ракету "Точка-У" в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795679237.html
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671273.html
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в мире, николаевская область, вооруженные силы украины
11:37 16.06.2022 (обновлено: 13:47 16.06.2022)
 
Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск

Минобороны: российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВДВ ВС России под Николаевом
Военнослужащий ВДВ ВС России под Николаевом - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВДВ ВС России под Николаевом. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки поразили 39 пунктов управления ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Барвенково Харьковской области", — рассказал он.
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Помимо этого, летчики поразили:
  • пятьдесят семь районов скопления войск и техники противника;
  • три пункта управления;
  • ЗРК "Бук-М1" в районе речки;
  • пункт ремонта бронетехники под Харьковом;
  • уничтожили 280 националистов, два склада боеприпасов, пять танков и других бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
При этом ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 195 районов сосредоточения и 34 пункта управления украинских войск, в результате чего уничтожено:
  • более 200 националистов;
  • станция РЭБ;
  • три склада боеприпасов;
  • шесть танков и других бронемашин;
  • РСЗО "Град";
  • два пункта управления БПЛА.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое Луганской Народной Республики", — добавил Конашенков.
Также ПВО удалось перехватить ракету "Точка-У" в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.
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По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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