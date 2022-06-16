https://ria.ru/20220616/spetsoperatsiya-1795689941.html

Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск

Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 16.06.2022

Российские военные за сутки поразили 39 пунктов управления украинских войск

Российские войска за минувшие сутки поразили 39 пунктов управления ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:37

2022-06-16T11:37

2022-06-16T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794941893_0:47:3041:1759_1920x0_80_0_0_fc2de48d2780364223a465ee8a4372cc.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские войска за минувшие сутки поразили 39 пунктов управления ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" и боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Барвенково Харьковской области", — рассказал он.Помимо этого, летчики поразили: При этом ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 195 районов сосредоточения и 34 пункта управления украинских войск, в результате чего уничтожено:"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое Луганской Народной Республики", — добавил Конашенков.Также ПВО удалось перехватить ракету "Точка-У" в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган" в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795679237.html

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795671273.html

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, вооруженные силы украины