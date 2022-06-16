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Обнуление пошлин откроет пути для сотрудничества компаний России и Ирана - РИА Новости, 16.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795921471.html
Обнуление пошлин откроет пути для сотрудничества компаний России и Ирана
Обнуление пошлин откроет пути для сотрудничества компаний России и Ирана - РИА Новости, 16.06.2022
Обнуление пошлин откроет пути для сотрудничества компаний России и Ирана
Обнуление таможенных пошлин между Россией и Ираном - одна из важнейших задач, которую сейчас решают две страны на самом высоком уровне, это поможет загрузить... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:09
2022-06-16T20:09
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
россия
иран
экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обнуление таможенных пошлин между Россией и Ираном - одна из важнейших задач, которую сейчас решают две страны на самом высоком уровне, это поможет загрузить существующую инфраструктуру и откроет новые пути для сотрудничества компаний двух стран, заявила в ходе ПМЭФ-2022 генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Взаимовыгодное сотрудничество России и Ирана продолжается уже многие годы, оно появилось не сейчас. У нас есть результаты, которых мы достигли и которыми мы можем гордиться, но сложившаяся ситуация подстегнула принятие решений для углубления торгово-экономического сотрудничества. Мы приветствуем намерение до конца года завершить переговоры по полномасштабному соглашению о свободной торговле между Россией и Ираном", - сказала Никишина.Между Россией и Ираном уже несколько лет действует временное соглашение о зоне свободной торговли, его срок заканчивается в конце 2022 года. Сейчас ведется активная работа над постоянным соглашением. Как заявлял в конце мая вице-премьер РФ Александр Новак в ходе визита в Тегеран, Россия и Иран договорились ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, иран, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:09 16.06.2022
 

Обнуление пошлин откроет пути для сотрудничества компаний России и Ирана

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Калмыкия Бату Хасиков и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Диалог "Россия-Иран" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии Диалог Россия-Иран в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на сессии "Диалог "Россия-Иран" в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обнуление таможенных пошлин между Россией и Ираном - одна из важнейших задач, которую сейчас решают две страны на самом высоком уровне, это поможет загрузить существующую инфраструктуру и откроет новые пути для сотрудничества компаний двух стран, заявила в ходе ПМЭФ-2022 генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Взаимовыгодное сотрудничество России и Ирана продолжается уже многие годы, оно появилось не сейчас. У нас есть результаты, которых мы достигли и которыми мы можем гордиться, но сложившаяся ситуация подстегнула принятие решений для углубления торгово-экономического сотрудничества. Мы приветствуем намерение до конца года завершить переговоры по полномасштабному соглашению о свободной торговле между Россией и Ираном", - сказала Никишина.
"Решение вопроса ввозных пошлин, который лишь отчасти закрывает действующее сейчас временное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, поможет загрузить существующую инфраструктуру и откроет новые пути для сотрудничества компаний двух стран", - считает глава РЭЦ.
Между Россией и Ираном уже несколько лет действует временное соглашение о зоне свободной торговли, его срок заканчивается в конце 2022 года. Сейчас ведется активная работа над постоянным соглашением. Как заявлял в конце мая вице-премьер РФ Александр Новак в ходе визита в Тегеран, Россия и Иран договорились ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники сессии Диалог Россия-Иран в рамках XXV Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
19:44Петербургский международный экономический форум — 2022
Российский экспортный центр проведет 14 бизнес-миссий в Иране в 2022 году
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаРоссияИранЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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