https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795921471.html

Обнуление пошлин откроет пути для сотрудничества компаний России и Ирана

Обнуление пошлин откроет пути для сотрудничества компаний России и Ирана - РИА Новости, 16.06.2022

Обнуление пошлин откроет пути для сотрудничества компаний России и Ирана

Обнуление таможенных пошлин между Россией и Ираном - одна из важнейших задач, которую сейчас решают две страны на самом высоком уровне, это поможет загрузить... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:09

2022-06-16T20:09

2022-06-16T20:09

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

иран

экономика

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795920768_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_11549dc7c10ca985c5de4be935ea4c0a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обнуление таможенных пошлин между Россией и Ираном - одна из важнейших задач, которую сейчас решают две страны на самом высоком уровне, это поможет загрузить существующую инфраструктуру и откроет новые пути для сотрудничества компаний двух стран, заявила в ходе ПМЭФ-2022 генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Взаимовыгодное сотрудничество России и Ирана продолжается уже многие годы, оно появилось не сейчас. У нас есть результаты, которых мы достигли и которыми мы можем гордиться, но сложившаяся ситуация подстегнула принятие решений для углубления торгово-экономического сотрудничества. Мы приветствуем намерение до конца года завершить переговоры по полномасштабному соглашению о свободной торговле между Россией и Ираном", - сказала Никишина.Между Россией и Ираном уже несколько лет действует временное соглашение о зоне свободной торговли, его срок заканчивается в конце 2022 года. Сейчас ведется активная работа над постоянным соглашением. Как заявлял в конце мая вице-премьер РФ Александр Новак в ходе визита в Тегеран, Россия и Иран договорились ускорить подготовку соглашения о зоне свободной торговли.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/biznes-missii-1795908029.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, иран, экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)