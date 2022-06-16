https://ria.ru/20220616/sotrudnichestvo-1795859040.html

ЯНАО и "Транснефть" продолжат сотрудничать в здравоохранении и образовании

ЯНАО и "Транснефть" продолжат сотрудничать в здравоохранении и образовании - РИА Новости, 16.06.2022

ЯНАО и "Транснефть" продолжат сотрудничать в здравоохранении и образовании

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и "Транснефть" продолжат сотрудничество в сфере развития социальной инфраструктуры в области здравоохранения и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:33

2022-06-16T17:33

2022-06-16T17:33

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

транснефть

николай токарев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и "Транснефть" продолжат сотрудничество в сфере развития социальной инфраструктуры в области здравоохранения и школьного образования, сообщает пресс-служба губернатора региона.В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и президента "Транснефти" Николая Токарева."На встрече Дмитрий Артюхов и Николай Токарев договорились о продолжении сотрудничества в сфере развития социальной инфраструктуры в области здравоохранения и школьного образования", - говорится в сообщении.Стороны обсудили реализацию производственных планов компании и развитие социальной инфраструктуры округа."На нашей территории был реализован стратегический проект компании – нефтепровод "Заполярье - Пурпе". Благодаря запуску такого мощного проекта удалось в два раза увеличить добычу нефти в регионе и создать тысячи новых рабочих мест. Важно, что сегодня компания продолжает реализацию своих производственных планов и обеспечивает стабильное будущее своих сотрудников", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.Он поблагодарил Токарева за поддержку социальных проектов на территории округа. Глава региона отметил большой вклад в развитие инфраструктуры района Коротчаево, который является опорным для компании.За три года в новые квартиры в районе переехало 459 семей. При поддержке компании создается современная социальная инфраструктура: открыты два новых детских сада, каждый на 240 воспитанников, спортивно-оздоровительный комплекс "Арктика", впервые в районе появились собственная подстанция скорой помощи и ветеринарный пункт. Завершаются работы по строительству бассейна школы имени Дмитрия Ивановича Коротчаева и ледового корта "Айсберг". На следующий год запланирована сдача долгостроя – пожарного депо.Кроме того, компания активно участвовала в строительстве Пуровского моста, которого в округе ждали около 40 лет. Он стал первым объектом в стране, построенным в рамках концессии, без бюджетного финансирования. Мост позволил обеспечить надежную круглогодичную связь восточной части округа, где находятся десятки производственных объектов, с основной сетью региональных дорог, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220527/olimpiada-1791095863.html

https://ria.ru/20220524/yamal-1790401912.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, транснефть, николай токарев