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Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с "Русагро" - РИА Новости, 16.06.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795920920.html
Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с "Русагро"
Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с "Русагро" - РИА Новости, 16.06.2022
Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с "Русагро"
Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с крупнейшим инвестором региона "Русагро" с условием локализации производства на территории области,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:05
2022-06-16T20:05
тамбовская область
санкт-петербург
русагро
тамбовская область
максим егоров
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с крупнейшим инвестором региона "Русагро" с условием локализации производства на территории области, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Сегодня подписали соглашение с крупнейшей компанией, которая у нас работает, это "Русагро", в части дальнейшей разработки и внедрению инвестиционных проектов на территории области. Для нас это якорный инвестор. Мы и дальше будем с ним развивать плодотворное сотрудничество", - сказал Егоров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, русагро , тамбовская область, максим егоров, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:05 16.06.2022
 

Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с "Русагро"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022
Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с крупнейшим инвестором региона "Русагро" с условием локализации производства на территории области, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Сегодня подписали соглашение с крупнейшей компанией, которая у нас работает, это "Русагро", в части дальнейшей разработки и внедрению инвестиционных проектов на территории области. Для нас это якорный инвестор. Мы и дальше будем с ним развивать плодотворное сотрудничество", - сказал Егоров.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Врио главы Тамбовской области Максим Егоров на конференции регионального отделения Единой России - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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Тамбовская областьСанкт-ПетербургРусагроТамбовская областьМаксим ЕгоровПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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