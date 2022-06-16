https://ria.ru/20220616/soglashenie-1795920920.html
Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с "Русагро"
Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с "Русагро" - РИА Новости, 16.06.2022
Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с "Русагро"
Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с крупнейшим инвестором региона "Русагро" с условием локализации производства на территории области,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:05
2022-06-16T20:05
2022-06-16T20:05
тамбовская область
санкт-петербург
русагро
тамбовская область
максим егоров
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Тамбовская область подписала инвестиционное соглашение с крупнейшим инвестором региона "Русагро" с условием локализации производства на территории области, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ."Сегодня подписали соглашение с крупнейшей компанией, которая у нас работает, это "Русагро", в части дальнейшей разработки и внедрению инвестиционных проектов на территории области. Для нас это якорный инвестор. Мы и дальше будем с ним развивать плодотворное сотрудничество", - сказал Егоров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220610/zdravookhranenie-1794573045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, русагро , тамбовская область, максим егоров, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)