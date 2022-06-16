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Подмосковье подписало соглашение с "Туризм.РФ" для развития туриндустрии
Подмосковье подписало соглашение с "Туризм.РФ" для развития туриндустрии - РИА Новости, 16.06.2022
Подмосковье подписало соглашение с "Туризм.РФ" для развития туриндустрии
Московская область на ПМЭФ подписала соглашение с "Туризм.РФ" для поддержки туризма, доступности услуг, отдыха и оздоровления граждан, рассказали в пресс-службе РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:18
2022-06-16T14:18
2022-06-16T14:18
новости подмосковья
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андрей воробьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Московская область на ПМЭФ подписала соглашение с "Туризм.РФ" для поддержки туризма, доступности услуг, отдыха и оздоровления граждан, рассказали в пресс-службе губернатора."Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО "Корпорация "Туризм.РФ" Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в регионе", - сказано в сообщении.Отмечается, что соглашение предусматривает поддержку туризма, обеспечение доступности услуг, отдыха и оздоровления для граждан. Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко во время Петербургского международного экономического форума."Туристический потенциал Московской области составляет около 20% от общего объема в России. Турпоток в 2021 году - 15,3 миллиона человек, прогноз на этот год – более 16 миллионов", - добавили в пресс-службе.АО "Корпорация Туризм.РФ" создано в 2020 году по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/podmoskove-1795526330.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, санкт-петербург, туризм, новости - туризм, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)