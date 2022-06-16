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Песков заявил, что России и США не избежать обсуждения продления СНВ

Песков заявил, что России и США не избежать обсуждения продления СНВ - РИА Новости, 16.06.2022

Песков заявил, что России и США не избежать обсуждения продления СНВ

России и США нужно было обсуждать продление договора СНВ "вчера", его избежать нельзя, тема важна не только для РФ и США, но и для всего мира, заявил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T07:17

2022-06-16T07:17

2022-06-16T07:17

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сша

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России и США нужно было обсуждать продление договора СНВ "вчера", его избежать нельзя, тема важна не только для РФ и США, но и для всего мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости."Это та тема, обсуждение которой нельзя избежать. Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию, но именно Россия и США должны обсуждать эту тему. Обсуждать нужно было вчера. И это обсуждение важно не только для народов наших двух стран, но и для всего мира, для глобальной безопасности", - сказал Песков.В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021 года в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире