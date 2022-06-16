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Артамонов: Липецкая область справилась с логистическими сложностями

Артамонов: Липецкая область справилась с логистическими сложностями - РИА Новости, 16.06.2022

Артамонов: Липецкая область справилась с логистическими сложностями

Липецкая область справилась с логистическими сложностями, которые возникли из-за введения санкций, теперь власти сделают акцент на локализации производств в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:40

2022-06-16T14:40

2022-06-16T14:40

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

технологии

логистика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Липецкая область справилась с логистическими сложностями, которые возникли из-за введения санкций, теперь власти сделают акцент на локализации производств в регионе, заявил губернатор Игорь Артамонов на ПМЭФ.По словам Артамонова, в регионе около 250 предприятий с иностранным участием, многие из них столкнулись с логистическими трудностями. В начале власти региона помогали компаниям искать новые пути поставок, а теперь решили локализовать производства в области.Также, по мнению Артамонова, на федеральном уровне следует перераспределить финансирование инфраструктурных объектов — сделать акцент на портах и железных дорогах на юге и востоке страны.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика, технологии, логистика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)