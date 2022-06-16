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Артамонов: Липецкая область справилась с логистическими сложностями - РИА Новости, 16.06.2022
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Липецкая область
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Артамонов: Липецкая область справилась с логистическими сложностями
Артамонов: Липецкая область справилась с логистическими сложностями - РИА Новости, 16.06.2022
Артамонов: Липецкая область справилась с логистическими сложностями
Липецкая область справилась с логистическими сложностями, которые возникли из-за введения санкций, теперь власти сделают акцент на локализации производств в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T14:40
2022-06-16T14:40
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
технологии
логистика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Липецкая область справилась с логистическими сложностями, которые возникли из-за введения санкций, теперь власти сделают акцент на локализации производств в регионе, заявил губернатор Игорь Артамонов на ПМЭФ.По словам Артамонова, в регионе около 250 предприятий с иностранным участием, многие из них столкнулись с логистическими трудностями. В начале власти региона помогали компаниям искать новые пути поставок, а теперь решили локализовать производства в области.Также, по мнению Артамонова, на федеральном уровне следует перераспределить финансирование инфраструктурных объектов — сделать акцент на портах и железных дорогах на юге и востоке страны.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, технологии, логистика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
14:40 16.06.2022
 

Артамонов: Липецкая область справилась с логистическими сложностями

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов на сессии "Новые вызовы – новая логистика"
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на сессии Новые вызовы – новая логистика - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на сессии "Новые вызовы – новая логистика"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Липецкая область справилась с логистическими сложностями, которые возникли из-за введения санкций, теперь власти сделают акцент на локализации производств в регионе, заявил губернатор Игорь Артамонов на ПМЭФ.
"На сегодня мы с большей частью логистических сложностей справились, но сделаем теперь акцент на локализации и активно ищем партнёров для наших предприятий", — сказал Артамонов в ходе сессии "Новые вызовы — новая логистика" в рамках форума.
По словам Артамонова, в регионе около 250 предприятий с иностранным участием, многие из них столкнулись с логистическими трудностями. В начале власти региона помогали компаниям искать новые пути поставок, а теперь решили локализовать производства в области.
Также, по мнению Артамонова, на федеральном уровне следует перераспределить финансирование инфраструктурных объектов — сделать акцент на портах и железных дорогах на юге и востоке страны.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Член правления Ассоциации Российско-Турецкий Диалог Мария Суворовская и заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:09Липецкая область
Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономикаТехнологииЛогистикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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