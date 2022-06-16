https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии

СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии - РИА Новости, 16.06.2022

СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии

Израиль тайно координирует с военными США значительную часть своих ударов по территории Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T23:58

2022-06-16T23:58

2022-06-16T23:59

война в сирии

в мире

сша

израиль

сирия

министерство обороны сша

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727312250_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_4c9f2b694c242ffdf71201d273914f6f.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Израиль тайно координирует с военными США значительную часть своих ударов по территории Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших членов американской администрации.Военное командование Израиля никогда не комментируют сообщения об ударах по сирийским объектам, которые, согласно данным СМИ, могут быть связаны с силами Ирана.По словам источников, многие израильские операции, связанные с нанесением ударов по Сирии в течение нескольких последних лет, рассматривались и утверждались высокопоставленными чиновниками Центрального командования США и Пентагона.Как отмечает газета, с помощью подобного согласования США стремятся, чтобы рейды Израиля не вступали в противоречие с оперативными целями американской кампании против боевиков "Исламского государства"*.США с особым вниманием изучают планы израильских ударов в восточной части Сирии, которые наносятся вблизи базы Ат-Танф - американского форпоста у сирийско-иорданской границы, говорится в материале.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20220615/izrail-1795351087.html

сша

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, сирия, министерство обороны сша, исламское государство