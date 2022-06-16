https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html
СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии
СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии - РИА Новости, 16.06.2022
СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии
Израиль тайно координирует с военными США значительную часть своих ударов по территории Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T23:58
2022-06-16T23:58
2022-06-16T23:59
война в сирии
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сирия
министерство обороны сша
исламское государство
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Израиль тайно координирует с военными США значительную часть своих ударов по территории Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших членов американской администрации.Военное командование Израиля никогда не комментируют сообщения об ударах по сирийским объектам, которые, согласно данным СМИ, могут быть связаны с силами Ирана.По словам источников, многие израильские операции, связанные с нанесением ударов по Сирии в течение нескольких последних лет, рассматривались и утверждались высокопоставленными чиновниками Центрального командования США и Пентагона.Как отмечает газета, с помощью подобного согласования США стремятся, чтобы рейды Израиля не вступали в противоречие с оперативными целями американской кампании против боевиков "Исламского государства"*.США с особым вниманием изучают планы израильских ударов в восточной части Сирии, которые наносятся вблизи базы Ат-Танф - американского форпоста у сирийско-иорданской границы, говорится в материале.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20220615/izrail-1795351087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, сирия, министерство обороны сша, исламское государство
23:58 16.06.2022 (обновлено: 23:59 16.06.2022)
СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии
WSJ: Израиль тайно координирует с военными США свои удары по объектам в Сирии