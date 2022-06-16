https://ria.ru/20220616/siriya-1795761136.html

США не заинтересованы в контактах по Сирии, заявил Лаврентьев

США не заинтересованы в контактах по Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022

США не заинтересованы в контактах по Сирии, заявил Лаврентьев

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что США не заинтересованы в контактах по Сирии, в том числе для решения острых проблем,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T14:10

2022-06-16T14:10

2022-06-16T14:51

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НУР- СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что США не заинтересованы в контактах по Сирии, в том числе для решения острых проблем, РФ открыта к диалогу и поиску разумных компромиссов."Тем не менее, конечно же, мы видим то, что отсутствует пока заинтересованность в налаживании каких-либо контактов, которая демонстрировалась американцами. Раньше они были более активны, мы рассматривали различные варианты, даже стабилизации ситуации и решение достаточно острых проблем", - сказал он на пресс-конференции. Лаврентьев добавил, что "к сожалению, все наши контакты , в настоящее время, прерваны не по российской вине"."Мы всегда открыты к диалогу, это всегда подчеркивал наш президент, мы готовы к поиску разумных компромиссов", - добавил Лаврентьев.Он отметил, что Вашингтон поставил на паузу контакты с Москвой с учётом проведения Россией военной операции на Украине.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795749683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, казахстан, оон, сша