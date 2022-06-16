https://ria.ru/20220616/siriya-1795749683.html

Операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности, заявил Лаврентьев

Операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022

Операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности, заявил Лаврентьев

Военная операция Анкары на севере Сирии не решит проблему безопасности Турции, ее можно решить лишь за счет взятия Дамаском под контроль границ, заявил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:41

2022-06-16T13:41

2022-06-16T14:06

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НУР-СУЛТАН, 16 июн – РИА Новости. Военная операция Анкары на севере Сирии не решит проблему безопасности Турции, ее можно решить лишь за счет взятия Дамаском под контроль границ, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Он отметил, что возможность найти путь по решению проблем с безопасностью на границах Сирии и Турции и с прекращением обстрелов территории Турции из Сирии есть, работа должна быть продолжена."Военная операция не решит всех тех проблем, которые сейчас существуют, и прежде всего полностью не решит проблему национальной безопасности Турции. Проблему национальной безопасности Турции можно решить лишь за счет взятия под полный контроль границ сирийскими правительственными войсками", - сказал Лаврентьев по итогам 18-го раунда переговоров "астанинского" формата по Сирии.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795748682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, турция, россия