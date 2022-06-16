https://ria.ru/20220616/siriya-1795749683.html
Операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности, заявил Лаврентьев
Операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022
Операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности, заявил Лаврентьев
Военная операция Анкары на севере Сирии не решит проблему безопасности Турции, ее можно решить лишь за счет взятия Дамаском под контроль границ, заявил... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:41
2022-06-16T13:41
2022-06-16T14:06
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НУР-СУЛТАН, 16 июн – РИА Новости. Военная операция Анкары на севере Сирии не решит проблему безопасности Турции, ее можно решить лишь за счет взятия Дамаском под контроль границ, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Он отметил, что возможность найти путь по решению проблем с безопасностью на границах Сирии и Турции и с прекращением обстрелов территории Турции из Сирии есть, работа должна быть продолжена."Военная операция не решит всех тех проблем, которые сейчас существуют, и прежде всего полностью не решит проблему национальной безопасности Турции. Проблему национальной безопасности Турции можно решить лишь за счет взятия под полный контроль границ сирийскими правительственными войсками", - сказал Лаврентьев по итогам 18-го раунда переговоров "астанинского" формата по Сирии.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795748682.html
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РИА Новости
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в мире, сирия, турция, россия
13:41 16.06.2022 (обновлено: 14:06 16.06.2022)
Операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель Лаврентьев: операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности