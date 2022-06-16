13:38 16.06.2022 (обновлено: 13:55 16.06.2022)
Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель Лаврентьев: турецкая операция в Сирии может вызвать эскалацию
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Анкаре стоит воздержаться от начала новой операции в Сирии, Россия высказала Турции опасения в том, что это может привести к новому витку вооруженного противостояния и стимулировать сепаратизм, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Как мы знаем, решение о проведении операции окончательное еще не принято", - сказал Лаврентьев, добавив, что Анкаре "стоит от нее воздержаться".
Он уточнил, что она "может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе вооруженному противостоянию". "В том числе это может, мы сказали уже об этом, это может стимулировать сепаратистские настроения", - добавил спецпредставитель президента РФ по Сирии. Он уточнил, что речь идет об автономных администрациях северо-востока Сирии.
В Казахстане 15-16 июня проходил 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.