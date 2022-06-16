https://ria.ru/20220616/siriya-1795748682.html

Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев

Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022

Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев

Анкаре стоит воздержаться от начала новой операции в Сирии, Россия высказала Турции опасения в том, что это может привести к новому витку вооруженного... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:38

2022-06-16T13:38

2022-06-16T13:55

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НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Анкаре стоит воздержаться от начала новой операции в Сирии, Россия высказала Турции опасения в том, что это может привести к новому витку вооруженного противостояния и стимулировать сепаратизм, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Как мы знаем, решение о проведении операции окончательное еще не принято", - сказал Лаврентьев, добавив, что Анкаре "стоит от нее воздержаться".Он уточнил, что она "может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе вооруженному противостоянию". "В том числе это может, мы сказали уже об этом, это может стимулировать сепаратистские настроения", - добавил спецпредставитель президента РФ по Сирии. Он уточнил, что речь идет об автономных администрациях северо-востока Сирии.В Казахстане 15-16 июня проходил 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795746967.html

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анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, анкара (провинция), россия, оон