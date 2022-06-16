Рейтинг@Mail.ru
Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/siriya-1795748682.html
Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев
Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 16.06.2022
Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев
Анкаре стоит воздержаться от начала новой операции в Сирии, Россия высказала Турции опасения в том, что это может привести к новому витку вооруженного... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:38
2022-06-16T13:55
в мире
сирия
анкара (провинция)
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a183af75976524b2a12d5481d2b34e71.jpg
НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Анкаре стоит воздержаться от начала новой операции в Сирии, Россия высказала Турции опасения в том, что это может привести к новому витку вооруженного противостояния и стимулировать сепаратизм, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Как мы знаем, решение о проведении операции окончательное еще не принято", - сказал Лаврентьев, добавив, что Анкаре "стоит от нее воздержаться".Он уточнил, что она "может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе вооруженному противостоянию". "В том числе это может, мы сказали уже об этом, это может стимулировать сепаратистские настроения", - добавил спецпредставитель президента РФ по Сирии. Он уточнил, что речь идет об автономных администрациях северо-востока Сирии.В Казахстане 15-16 июня проходил 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795746967.html
сирия
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb419d773393213e6cf0c7f9802b46dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, анкара (провинция), россия, оон
13:38 16.06.2022 (обновлено: 13:55 16.06.2022)
 
Анкаре стоит воздержаться от операции в Сирии, заявил Лаврентьев

Спецпредставитель Лаврентьев: турецкая операция в Сирии может вызвать эскалацию

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Анкаре стоит воздержаться от начала новой операции в Сирии, Россия высказала Турции опасения в том, что это может привести к новому витку вооруженного противостояния и стимулировать сепаратизм, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Как мы знаем, решение о проведении операции окончательное еще не принято", - сказал Лаврентьев, добавив, что Анкаре "стоит от нее воздержаться".
Он уточнил, что она "может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе вооруженному противостоянию". "В том числе это может, мы сказали уже об этом, это может стимулировать сепаратистские настроения", - добавил спецпредставитель президента РФ по Сирии. Он уточнил, что речь идет об автономных администрациях северо-востока Сирии.
В Казахстане 15-16 июня проходил 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Встреча в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 13:33
Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии
 
В миреСирияАнкара (провинция)РоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала