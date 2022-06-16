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Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 16.06.2022
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Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии
Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 16.06.2022
Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии
Россия предложила перенести площадку для работы Конституционного комитета Сирии из Женевы в Маскат, Абу-Даби, также возможен Алжир, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:33
2022-06-16T13:53
в мире
россия
сирия
женева (город)
оон
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НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Россия предложила перенести площадку для работы Конституционного комитета Сирии из Женевы в Маскат, Абу-Даби, также возможен Алжир, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы обозначили необходимость переноса работы Конституционного комитета на более нейтральную площадку и предлагали различные площадки. Это и Абу-Даби, и Маскат", - сказал Лаврентьев на вопрос, есть ли договоренности об альтернативе площадке в Женеве. Он уточнил, что в качестве площадки также возможен Алжир."В Нур-Султане, такая возможность тоже существует, она нами обозначена", - сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, "здесь мы должны найти консенсусное решение".Лаврентьев подчеркнул, что пока четких договоренностей по этому вопросу не достигнуто. Но продолжение работы в Женеве для России приобретает тягостный характер в силу недружественной и "даже враждебной" позиции Швейцарии по отношению к РФ.Ранее Лаврентьев сообщил, что на замену Женеве, которая утратила свой нейтральный статус, нужно найти иную площадку для проведения заседаний конституционного комитета Сирии.В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795632302.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/siriya-1795717771.html
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в мире, россия, сирия, женева (город), оон
13:33 16.06.2022 (обновлено: 13:53 16.06.2022)
 
Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии

Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии из Женевы

© РИА Новости / Елизавета ИсаковаВстреча в Женеве
Встреча в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Елизавета Исакова
Встреча в Женеве. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Россия предложила перенести площадку для работы Конституционного комитета Сирии из Женевы в Маскат, Абу-Даби, также возможен Алжир, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы обозначили необходимость переноса работы Конституционного комитета на более нейтральную площадку и предлагали различные площадки. Это и Абу-Даби, и Маскат", - сказал Лаврентьев на вопрос, есть ли договоренности об альтернативе площадке в Женеве. Он уточнил, что в качестве площадки также возможен Алжир.
Сирия - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
07:23
Лаврентьев прокомментировал работу конституционного комитета Сирии
"В Нур-Султане, такая возможность тоже существует, она нами обозначена", - сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, "здесь мы должны найти консенсусное решение".
Лаврентьев подчеркнул, что пока четких договоренностей по этому вопросу не достигнуто. Но продолжение работы в Женеве для России приобретает тягостный характер в силу недружественной и "даже враждебной" позиции Швейцарии по отношению к РФ.
Ранее Лаврентьев сообщил, что на замену Женеве, которая утратила свой нейтральный статус, нужно найти иную площадку для проведения заседаний конституционного комитета Сирии.
В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
12:32В мире
РФ, Иран и Турция приняли совместное заявление по ситуации в Сирии
 
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