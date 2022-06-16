13:33 16.06.2022 (обновлено: 13:53 16.06.2022)
Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии
Россия предложила перенести площадку для конституционного комитета Сирии из Женевы
Встреча в Женеве. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 июн - РИА Новости. Россия предложила перенести площадку для работы Конституционного комитета Сирии из Женевы в Маскат, Абу-Даби, также возможен Алжир, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы обозначили необходимость переноса работы Конституционного комитета на более нейтральную площадку и предлагали различные площадки. Это и Абу-Даби, и Маскат", - сказал Лаврентьев на вопрос, есть ли договоренности об альтернативе площадке в Женеве. Он уточнил, что в качестве площадки также возможен Алжир.
"В Нур-Султане, такая возможность тоже существует, она нами обозначена", - сказал он в ходе пресс-конференции. По его словам, "здесь мы должны найти консенсусное решение".
Ранее Лаврентьев сообщил, что на замену Женеве, которая утратила свой нейтральный статус, нужно найти иную площадку для проведения заседаний конституционного комитета Сирии.
В Казахстане 15-16 июня проходит 18-й раунд переговоров высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.