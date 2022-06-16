Рейтинг@Mail.ru
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/siluanov-1795786580.html
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2022
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов
Минфин РФ и дальше будет обеспечивать возможности для инвесторов получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту, заявил журналистам... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:08
2022-06-16T15:08
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795687862_0:387:2954:2048_1920x0_80_0_0_77a20829be3db1446f9ad64deb4f29b9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минфин РФ и дальше будет обеспечивать возможности для инвесторов получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ."Мы предпринимаем усилия, чтобы наши инвесторы в бумаги получили соответствующие выплаты. Мы добросовестно это делаем", - заявил министр. Он признал, что российская финансовая система находится под санкциями, включая даже национальный депозитарий. "Но ничего, мы и с этим справимся", - заверил он."Логика такая: мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независима по времени", - пояснил министр, уточнив, что инвесторы смогут получить валюту по курсу на день выплаты купона.По его словам, Минфин рассматривает вариант, когда держатели евробондов смогут конвертировать выплаты в валюту. Конвертация будет осуществляться на момент выплаты купона. "Инвесторы могут прийти через месяц, через два, через три, но сумма будет зафиксирована на момент выплаты купона. НРД мы не будем подставлять… рублевые счета будут в НРД, но для того, чтобы конвертировать это в валюту, мы будем привлекать специальных операторов - банки", - добавил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220524/sberbank-1790406612.html
https://ria.ru/20220616/minfin-1795647364.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795687862_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4bbf61d5c8f15c1d7af2aa96b68a3389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, министерство финансов рф (минфин россии)
15:08 16.06.2022
 
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов

Министр финансов Силуанов: держатели российских евробондов смогут получать рубли

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме-2022
Помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме-2022 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме-2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минфин РФ и дальше будет обеспечивать возможности для инвесторов получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ.
"Мы предпринимаем усилия, чтобы наши инвесторы в бумаги получили соответствующие выплаты. Мы добросовестно это делаем", - заявил министр. Он признал, что российская финансовая система находится под санкциями, включая даже национальный депозитарий. "Но ничего, мы и с этим справимся", - заверил он.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:47
Сбербанк выплатил в рублях купон по субординированным долларовым евробондам
"Логика такая: мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независима по времени", - пояснил министр, уточнив, что инвесторы смогут получить валюту по курсу на день выплаты купона.
"Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но не можем заставить лошадь пить. Мы сделаем все, чтобы лошади пришли на водопой, но захотят они получать (выплаты по евробондам РФ - ред.) или не захотят - это уже не наше дело. Сделать так чтобы доступ к воде был – мы это сделаем", - подчеркнул Силуанов.
По его словам, Минфин рассматривает вариант, когда держатели евробондов смогут конвертировать выплаты в валюту. Конвертация будет осуществляться на момент выплаты купона. "Инвесторы могут прийти через месяц, через два, через три, но сумма будет зафиксирована на момент выплаты купона. НРД мы не будем подставлять… рублевые счета будут в НРД, но для того, чтобы конвертировать это в валюту, мы будем привлекать специальных операторов - банки", - добавил Силуанов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 09:26Петербургский международный экономический форум — 2022
Сторчак одобрил действия Минфина по евробондам
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала