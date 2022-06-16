https://ria.ru/20220616/siluanov-1795786580.html

Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов

Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2022

Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов

Минфин РФ и дальше будет обеспечивать возможности для инвесторов получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту, заявил журналистам... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:08

2022-06-16T15:08

2022-06-16T15:08

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минфин РФ и дальше будет обеспечивать возможности для инвесторов получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ."Мы предпринимаем усилия, чтобы наши инвесторы в бумаги получили соответствующие выплаты. Мы добросовестно это делаем", - заявил министр. Он признал, что российская финансовая система находится под санкциями, включая даже национальный депозитарий. "Но ничего, мы и с этим справимся", - заверил он."Логика такая: мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независима по времени", - пояснил министр, уточнив, что инвесторы смогут получить валюту по курсу на день выплаты купона.По его словам, Минфин рассматривает вариант, когда держатели евробондов смогут конвертировать выплаты в валюту. Конвертация будет осуществляться на момент выплаты купона. "Инвесторы могут прийти через месяц, через два, через три, но сумма будет зафиксирована на момент выплаты купона. НРД мы не будем подставлять… рублевые счета будут в НРД, но для того, чтобы конвертировать это в валюту, мы будем привлекать специальных операторов - банки", - добавил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220524/sberbank-1790406612.html

https://ria.ru/20220616/minfin-1795647364.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, министерство финансов рф (минфин россии)