https://ria.ru/20220616/siluanov-1795786580.html
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов - РИА Новости, 16.06.2022
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов
Минфин РФ и дальше будет обеспечивать возможности для инвесторов получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту, заявил журналистам... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:08
2022-06-16T15:08
2022-06-16T15:08
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минфин РФ и дальше будет обеспечивать возможности для инвесторов получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ."Мы предпринимаем усилия, чтобы наши инвесторы в бумаги получили соответствующие выплаты. Мы добросовестно это делаем", - заявил министр. Он признал, что российская финансовая система находится под санкциями, включая даже национальный депозитарий. "Но ничего, мы и с этим справимся", - заверил он."Логика такая: мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независима по времени", - пояснил министр, уточнив, что инвесторы смогут получить валюту по курсу на день выплаты купона.По его словам, Минфин рассматривает вариант, когда держатели евробондов смогут конвертировать выплаты в валюту. Конвертация будет осуществляться на момент выплаты купона. "Инвесторы могут прийти через месяц, через два, через три, но сумма будет зафиксирована на момент выплаты купона. НРД мы не будем подставлять… рублевые счета будут в НРД, но для того, чтобы конвертировать это в валюту, мы будем привлекать специальных операторов - банки", - добавил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220524/sberbank-1790406612.html
https://ria.ru/20220616/minfin-1795647364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, министерство финансов рф (минфин россии)
Держатели российских евробондов смогут получать рубли, заявил Силуанов
Министр финансов Силуанов: держатели российских евробондов смогут получать рубли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Минфин РФ и дальше будет обеспечивать возможности для инвесторов получать выплаты по евробондам в рублях с дальнейшей конвертацией в валюту, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ.
"Мы предпринимаем усилия, чтобы наши инвесторы в бумаги получили соответствующие выплаты. Мы добросовестно это делаем", - заявил министр. Он признал, что российская финансовая система находится под санкциями, включая даже национальный депозитарий. "Но ничего, мы и с этим справимся", - заверил он.
"Логика такая: мы будем в этих условиях, в которые нас поставили, предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независима по времени", - пояснил министр, уточнив, что инвесторы смогут получить валюту по курсу на день выплаты купона.
"Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но не можем заставить лошадь пить. Мы сделаем все, чтобы лошади пришли на водопой, но захотят они получать (выплаты по евробондам РФ - ред.) или не захотят - это уже не наше дело. Сделать так чтобы доступ к воде был – мы это сделаем", - подчеркнул Силуанов.
По его словам, Минфин р
ассматривает вариант, когда держатели евробондов смогут конвертировать выплаты в валюту. Конвертация будет осуществляться на момент выплаты купона. "Инвесторы могут прийти через месяц, через два, через три, но сумма будет зафиксирована на момент выплаты купона. НРД мы не будем подставлять… рублевые счета будут в НРД, но для того, чтобы конвертировать это в валюту, мы будем привлекать специальных операторов - банки", - добавил Силуанов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.