https://ria.ru/20220616/siluanov-1795681216.html
Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила
Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила - РИА Новости, 16.06.2022
Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила
Основной принцип бюджетного правила - жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль, в целом с правилами и государству, и бизнесу лучше,... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:15
2022-06-16T11:15
2022-06-16T11:32
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Основной принцип бюджетного правила - жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль, в целом с правилами и государству, и бизнесу лучше, чем без правил, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ."Я думаю, все согласятся, что с правилами лучше, чем без правил", - сказал глава Минфина на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", говоря о новых принципах бюджетного планирования."Эти правила нужны и нам, государству, при формировании бюджета для понимания горизонта, но это нужно и бизнесу, потому что бизнес должен понимать, какую финансовую, бюджетную политику проводит государство и что нас ждет в будущем", - отметил он."Основной принцип этих правил – жить по средствам", – подчеркнул глава Минфина. По его словам, речь идет о том, чтобы в "тучные годы" дополнительную природную ренту от экспорта углеводородов не тратить, а в "худые годы" - наоборот, за счет накопленных средств стимулировать спрос. "Это правило связано и с денежно-кредитной политикой", - добавил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220616/lekarstvo-1795656956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство финансов рф (минфин россии)
11:15 16.06.2022 (обновлено: 11:32 16.06.2022)
Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила
Министр финансов Силуанов: основной принцип бюджетного правила — жить по средствам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Основной принцип бюджетного правила - жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль, в целом с правилами и государству, и бизнесу лучше, чем без правил, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ.
"Я думаю, все согласятся, что с правилами лучше, чем без правил", - сказал глава Минфина н
а сессии ПМЭФ
"Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", говоря о новых принципах бюджетного планирования.
"Эти правила нужны и нам, государству, при формировании бюджета для понимания горизонта, но это нужно и бизнесу, потому что бизнес должен понимать, какую финансовую, бюджетную политику проводит государство и что нас ждет в будущем", - отметил он.
"Правило - это подведение той черты расходов, которые мы можем себе позволить и которые не приведут к бюджетному дисбалансу. А бюджетный дисбаланс – это очень опасная штука, можно просто в спираль войти расходов", - объяснил министр финансов. Он напомнил, что Россия
уже сталкивалась с таким дисбалансом ранее, когда власти были вынуждены все деньги направлять на обслуживание долгов. "Это пирамида", - заявил Силуанов.
"Основной принцип этих правил – жить по средствам", – подчеркнул глава Минфина. По его словам, речь идет о том, чтобы в "тучные годы" дополнительную природную ренту от экспорта углеводородов не тратить, а в "худые годы" - наоборот, за счет накопленных средств стимулировать спрос.
"Это правило связано и с денежно-кредитной политикой", - добавил Силуанов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.