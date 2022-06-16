https://ria.ru/20220616/siluanov-1795681216.html

Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила

Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила - РИА Новости, 16.06.2022

Силуанов назвал основной принцип бюджетного правила

Основной принцип бюджетного правила - жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль, в целом с правилами и государству, и бизнесу лучше,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:15

2022-06-16T11:15

2022-06-16T11:32

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Основной принцип бюджетного правила - жить по средствам, иначе Россия рискует войти в инфляционную спираль, в целом с правилами и государству, и бизнесу лучше, чем без правил, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ."Я думаю, все согласятся, что с правилами лучше, чем без правил", - сказал глава Минфина на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", говоря о новых принципах бюджетного планирования."Эти правила нужны и нам, государству, при формировании бюджета для понимания горизонта, но это нужно и бизнесу, потому что бизнес должен понимать, какую финансовую, бюджетную политику проводит государство и что нас ждет в будущем", - отметил он."Основной принцип этих правил – жить по средствам", – подчеркнул глава Минфина. По его словам, речь идет о том, чтобы в "тучные годы" дополнительную природную ренту от экспорта углеводородов не тратить, а в "худые годы" - наоборот, за счет накопленных средств стимулировать спрос. "Это правило связано и с денежно-кредитной политикой", - добавил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/lekarstvo-1795656956.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/globalizatsiya-1795653420.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство финансов рф (минфин россии)