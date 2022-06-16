Мазур договорился с "Сибуром" о развитии потенциала Томской области
Врио главы Томской области Мазур договорился с "Сибуром" о развитии потенциала региона
© РИА Новости / Пресс-служба администрации Томской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
ТОМСК, 16 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в четверг договорился с председателем правления ПАО "Сибур Холдинг" Михаилом Карисаловым о развитии промышленного потенциала региона и социальных инвестициях, сообщает обладминистрация.
Глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с главой нефтехимического гиганта вклад томского предприятия в доходную часть бюджета, экологическую программу "Томскнефтехима" и программу модернизации производств, а также участие "Сибура" в социальных проектах региона. Было подписано соглашение о сотрудничестве.
"Наше соглашение с "Сибуром" ориентировано на рост налогооблагаемой базы и доходов в бюджет, который регион готов стимулировать на законодательном уровне. Мы договорились о более активном участии томских промышленных, научных и сервисных предприятий в импортозамещающих программах холдинга. "Сибур" подтвердил дальнейшую реализацию природоохранных программ", - сказал Мазур.
Он также сообщил, что стороны договорились о новых социальных инвестициях холдинга в регион и муниципалитеты. Корпоративная программа "Формула хороших дел" в Томской области будет расширена, речь идет о финансовом участии компании в образовательных, спортивных, культурных и экологических проектах региона.
"За последние несколько лет холдинг увеличил долю российских производителей оборудования для обеспечения промышленных активов "Сибура". На данный момент для совместной проработки со специалистами томских компаний определены наиболее приоритетные для нас позиции: в области автоматизации, повышения надежности производств, обеспечения высокого качества нашей продукции", – приводятся в сообщении слова председателя правления "Сибура".
В нефтехимическом холдинге также отметили значимое направление сотрудничества – развитие образовательного и научного потенциала региона: соглашением закреплены намерения компании по расширению парка лабораторного оборудования в школах и вузах Томска, проведение научного фестиваля и образовательного форума по химии. Соглашение подписано на пятилетний срок.