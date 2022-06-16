https://ria.ru/20220616/sibur-1795716657.html

Мазур договорился с "Сибуром" о развитии потенциала Томской области

Мазур договорился с "Сибуром" о развитии потенциала Томской области - РИА Новости, 16.06.2022

Мазур договорился с "Сибуром" о развитии потенциала Томской области

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в четверг договорился с председателем правления ПАО "Сибур Холдинг" Михаилом Карисаловым о развитии... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:30

2022-06-16T12:30

2022-06-16T12:30

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

томская область

томск

сибур холдинг

петербургский международный экономический форум (фонд)

томскнефтехим

владимир мазур

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ТОМСК, 16 июн – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур в четверг договорился с председателем правления ПАО "Сибур Холдинг" Михаилом Карисаловым о развитии промышленного потенциала региона и социальных инвестициях, сообщает обладминистрация.Глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с главой нефтехимического гиганта вклад томского предприятия в доходную часть бюджета, экологическую программу "Томскнефтехима" и программу модернизации производств, а также участие "Сибура" в социальных проектах региона. Было подписано соглашение о сотрудничестве."Наше соглашение с "Сибуром" ориентировано на рост налогооблагаемой базы и доходов в бюджет, который регион готов стимулировать на законодательном уровне. Мы договорились о более активном участии томских промышленных, научных и сервисных предприятий в импортозамещающих программах холдинга. "Сибур" подтвердил дальнейшую реализацию природоохранных программ", - сказал Мазур.Он также сообщил, что стороны договорились о новых социальных инвестициях холдинга в регион и муниципалитеты. Корпоративная программа "Формула хороших дел" в Томской области будет расширена, речь идет о финансовом участии компании в образовательных, спортивных, культурных и экологических проектах региона."За последние несколько лет холдинг увеличил долю российских производителей оборудования для обеспечения промышленных активов "Сибура". На данный момент для совместной проработки со специалистами томских компаний определены наиболее приоритетные для нас позиции: в области автоматизации, повышения надежности производств, обеспечения высокого качества нашей продукции", – приводятся в сообщении слова председателя правления "Сибура".В нефтехимическом холдинге также отметили значимое направление сотрудничества – развитие образовательного и научного потенциала региона: соглашением закреплены намерения компании по расширению парка лабораторного оборудования в школах и вузах Томска, проведение научного фестиваля и образовательного форума по химии. Соглашение подписано на пятилетний срок.

https://ria.ru/20220610/oklad-1794522464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, томская область, томск, сибур холдинг, петербургский международный экономический форум (фонд), томскнефтехим, владимир мазур