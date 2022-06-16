https://ria.ru/20220616/shulman-1795737151.html
Суд отказался исключать Шульман* из списка иноагентов
Суд отказался исключать Шульман* из списка иноагентов - РИА Новости, 16.06.2022
Суд отказался исключать Шульман* из списка иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение политолога Екатерины Шульман* в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:07
2022-06-16T13:07
2022-06-16T13:08
россия
иноагенты
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение политолога Екатерины Шульман* в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении исковых требований Шульман* к министерству юстиции РФ", - сказали в суде.В иске она настаивала, что занималась не политической, а научной деятельностью, а включение в список нарушает право на свободу слова.Министерство юстиции России 15 апреля включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Шульман*, журналиста Юрия Дудя*, карикатуриста Сергея Елкина*.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html
https://ria.ru/20220610/arest-1794472916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, иноагенты, происшествия
13:07 16.06.2022 (обновлено: 13:08 16.06.2022)
Суд отказался исключать Шульман* из списка иноагентов
Суд в Москве признал законным включение политолога Шульман в список СМИ-иноагентов