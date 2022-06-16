https://ria.ru/20220616/shulman-1795737151.html

Суд отказался исключать Шульман* из списка иноагентов

Суд отказался исключать Шульман* из списка иноагентов - РИА Новости, 16.06.2022

Суд отказался исключать Шульман* из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение политолога Екатерины Шульман* в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:07

2022-06-16T13:07

2022-06-16T13:08

россия

иноагенты

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751441_729:161:2733:1288_1920x0_80_0_0_f0bfbb3724d41ba197d6729b009ab440.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение политолога Екатерины Шульман* в список СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в суде."Суд отказал в удовлетворении исковых требований Шульман* к министерству юстиции РФ", - сказали в суде.В иске она настаивала, что занималась не политической, а научной деятельностью, а включение в список нарушает право на свободу слова.Министерство юстиции России 15 апреля включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Шульман*, журналиста Юрия Дудя*, карикатуриста Сергея Елкина*.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220614/inoagenty-1795184036.html

https://ria.ru/20220610/arest-1794472916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, иноагенты, происшествия