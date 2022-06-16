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Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени банкам Украины - РИА Новости, 16.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/shtrafy-1795755932.html
Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени банкам Украины
Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени банкам Украины - РИА Новости, 16.06.2022
Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени банкам Украины
Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени украинским банкам, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T13:56
2022-06-16T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени украинским банкам, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий."Я подписал распоряжение, и теперь граждане Запорожской области имеют полное право не платить проценты, пеню и штрафы украинским банкам. Банки, сбежав отсюда, забрали деньги предприятий и граждан, которые не могут их снять с карточек и счетов", - сказал он.По словам Балицкого, "ситуация сбалансирована". "Ни штрафы, ни пени, ни тело кредита выплачивать не нужно. Ничего не бойтесь", - отметил глава военно-гражданской администрации региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, запорожская область, украина
13:56 16.06.2022
 
Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени банкам Украины

Глава запорожской ВГА Балицкий: жители региона не будут платить штрафы банкам Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени украинским банкам, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Я подписал распоряжение, и теперь граждане Запорожской области имеют полное право не платить проценты, пеню и штрафы украинским банкам. Банки, сбежав отсюда, забрали деньги предприятий и граждан, которые не могут их снять с карточек и счетов", - сказал он.
По словам Балицкого, "ситуация сбалансирована". "Ни штрафы, ни пени, ни тело кредита выплачивать не нужно. Ничего не бойтесь", - отметил глава военно-гражданской администрации региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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