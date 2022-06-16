https://ria.ru/20220616/shtrafy-1795755932.html

Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени банкам Украины

Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени банкам Украины - РИА Новости, 16.06.2022

Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени банкам Украины

Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени украинским банкам, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:56

2022-06-16T13:56

2022-06-16T13:56

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области не будут платить штрафы и пени украинским банкам, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий."Я подписал распоряжение, и теперь граждане Запорожской области имеют полное право не платить проценты, пеню и штрафы украинским банкам. Банки, сбежав отсюда, забрали деньги предприятий и граждан, которые не могут их снять с карточек и счетов", - сказал он.По словам Балицкого, "ситуация сбалансирована". "Ни штрафы, ни пени, ни тело кредита выплачивать не нужно. Ничего не бойтесь", - отметил глава военно-гражданской администрации региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220616/grazhdanstvo-1795738939.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, украина