https://ria.ru/20220616/sholts-1795841601.html

Украинские СМИ высмеяли Шольца

Украинские СМИ высмеяли Шольца - РИА Новости, 16.06.2022

Украинские СМИ высмеяли Шольца

Украинское информагентство УНИАН поглумилось над прибывшим в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, предложив заставить его ждать такси "до конца месяца или до РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:56

2022-06-16T16:56

2022-06-16T20:12

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

кристина ламбрехт

германия

украина

киев

олаф шольц

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН поглумилось над прибывшим в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, предложив заставить его ждать такси "до конца месяца или до осени"."Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Зеленский говорит: "Должно быть в конце месяца. Или осенью", — говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.Агентство добавило, что это "неплохой план".Власти Украины неоднократно выражали недовольство темпами поставок вооружения из Германии. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пять тысяч касок. А министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия поставит обещанные Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 в июле или августе.Посол Украины в Берлине Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Дипломат также называл Шольца "обиженной ливерной колбасой" после того, как он отказался ехать в Киев из-за отказа киевских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

https://ria.ru/20220616/trevoga-1795752929.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , кристина ламбрехт, германия, украина, киев, олаф шольц