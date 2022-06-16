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Украинские СМИ высмеяли Шольца - РИА Новости, 16.06.2022
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Украинские СМИ высмеяли Шольца
Украинские СМИ высмеяли Шольца - РИА Новости, 16.06.2022
Украинские СМИ высмеяли Шольца
Украинское информагентство УНИАН поглумилось над прибывшим в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, предложив заставить его ждать такси "до конца месяца или до РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:56
2022-06-16T20:12
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
кристина ламбрехт
германия
украина
киев
олаф шольц
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН поглумилось над прибывшим в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, предложив заставить его ждать такси "до конца месяца или до осени"."Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Зеленский говорит: "Должно быть в конце месяца. Или осенью", — говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.Агентство добавило, что это "неплохой план".Власти Украины неоднократно выражали недовольство темпами поставок вооружения из Германии. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пять тысяч касок. А министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия поставит обещанные Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 в июле или августе.Посол Украины в Берлине Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Дипломат также называл Шольца "обиженной ливерной колбасой" после того, как он отказался ехать в Киев из-за отказа киевских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , кристина ламбрехт, германия, украина, киев, олаф шольц
16:56 16.06.2022 (обновлено: 20:12 16.06.2022)
 
Украинские СМИ высмеяли Шольца

Украинские СМИ высмеяли приехавшего в Киев канцлера ФРГ Шольца

© AP Photo / Natacha PisarenkoКанцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН поглумилось над прибывшим в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, предложив заставить его ждать такси "до конца месяца или до осени".
"Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Зеленский говорит: "Должно быть в конце месяца. Или осенью", — говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
Агентство добавило, что это "неплохой план".
Власти Украины неоднократно выражали недовольство темпами поставок вооружения из Германии. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пять тысяч касок. А министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия поставит обещанные Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 в июле или августе.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Дипломат также называл Шольца "обиженной ливерной колбасой" после того, как он отказался ехать в Киев из-за отказа киевских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
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В миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичКристина ЛамбрехтГерманияУкраинаКиевОлаф Шольц
 
 
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