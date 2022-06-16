16:56 16.06.2022 (обновлено: 20:12 16.06.2022)
Украинские СМИ высмеяли Шольца
Украинские СМИ высмеяли приехавшего в Киев канцлера ФРГ Шольца
© AP Photo / Natacha PisarenkoКанцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН поглумилось над прибывшим в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, предложив заставить его ждать такси "до конца месяца или до осени".
"Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Зеленский говорит: "Должно быть в конце месяца. Или осенью", — говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
Агентство добавило, что это "неплохой план".
Власти Украины неоднократно выражали недовольство темпами поставок вооружения из Германии. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина до сих пор не увидела обещанных Германией пять тысяч касок. А министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия поставит обещанные Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 в июле или августе.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине, изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Дипломат также называл Шольца "обиженной ливерной колбасой" после того, как он отказался ехать в Киев из-за отказа киевских властей принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.