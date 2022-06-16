https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html

В Самаре проверят сообщения о смерти школьника, запившего чипсы энергетиком

В Самаре проверят сообщения о смерти школьника, запившего чипсы энергетиком - РИА Новости, 16.06.2022

В Самаре проверят сообщения о смерти школьника, запившего чипсы энергетиком

Прокуратура Самарской области начала проверку после смерти 14-летнего подростка, который, по данным СМИ, скончался, запив чипсы энергетиком, сообщили РИА... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:14

2022-06-16T09:14

2022-06-16T09:14

самарская область

происшествия

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САМАРА, 16 июн – РИА Новости. Прокуратура Самарской области начала проверку после смерти 14-летнего подростка, который, по данным СМИ, скончался, запив чипсы энергетиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в одном из сел Волжского района Самарской области во время праздника скончался школьник. По данным изданий, подросток вместе с другом сидели в деревянном домике, ели чипсы и пили энергетики, в какой-то момент школьнику стало плохо, ему вызвали скорую, но родители подростка сами решили отвезти сына в больницу, где он впоследствии скончался."Организована проверка в связи с гибелью 10 июня 14-летнего подростка, проживавшего в селе Дубовый Умет Волжского района", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220615/rebenok-1795478122.html

самарская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, происшествия