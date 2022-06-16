https://ria.ru/20220616/shkolnik-1795644396.html
В Самаре проверят сообщения о смерти школьника, запившего чипсы энергетиком
В Самаре проверят сообщения о смерти школьника, запившего чипсы энергетиком - РИА Новости, 16.06.2022
В Самаре проверят сообщения о смерти школьника, запившего чипсы энергетиком
Прокуратура Самарской области начала проверку после смерти 14-летнего подростка, который, по данным СМИ, скончался, запив чипсы энергетиком, сообщили РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:14
2022-06-16T09:14
2022-06-16T09:14
самарская область
происшествия
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САМАРА, 16 июн – РИА Новости. Прокуратура Самарской области начала проверку после смерти 14-летнего подростка, который, по данным СМИ, скончался, запив чипсы энергетиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее местные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в одном из сел Волжского района Самарской области во время праздника скончался школьник. По данным изданий, подросток вместе с другом сидели в деревянном домике, ели чипсы и пили энергетики, в какой-то момент школьнику стало плохо, ему вызвали скорую, но родители подростка сами решили отвезти сына в больницу, где он впоследствии скончался."Организована проверка в связи с гибелью 10 июня 14-летнего подростка, проживавшего в селе Дубовый Умет Волжского района", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220615/rebenok-1795478122.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, происшествия
В Самаре проверят сообщения о смерти школьника, запившего чипсы энергетиком
Самарская прокуратура проверит сообщения о смерти школьника, запившего чипсы энергетиком